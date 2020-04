Bad Düben: Bau- und Gartenmarkt im Länder-Wirrwarr

Bad Düben

Es ist Pflanzzeit in Gärten und auf Beeten und eigentlich wäre in diesen Tagen im RHG-Baumarkt im Bad Dübener Körbitzweg Hochbetrieb. „Der April und Mai sind unsere wichtigsten Monate, da machen wir ein Drittel unseres Jahresumsatzes“, sagt Alexander Bielstein, Geschäftsführer der Heide-Handels GmbH & Co. KG, zu der die Baumärkte mit Gartencenter und Baustoff-Fachhandel an neun Standorten in Sachsen ( Audenhain, Bad Düben, Wurzen und Delitzsch) und Sachsen-Anhalt mit insgesamt 140 Mitarbeitern gehören.

Wechselbad der Gefühle

Der 36-Jährige erlebt über Ländergrenzen hinweg gewissermaßen ein Wechselbad der Gefühle – während im Freistaat Bau- und Gartenmärkte geschlossen sind, dürfen sie beim Nachbarn öffnen, während hier unterschiedliche Aussagen für Unsicherheiten sorgen, was erlaubt ist, was nicht und eine klare Linie fehlt – klappt das beim Nachbarn relativ gut. „Wir haben zunächst versucht, einen Bestell-, Abhol- und Lieferservice zu etablieren. Den mussten wir in Sachsen wieder einschränken.“ Die Lage ändere sich fast täglich: „Wir fahren gewissermaßen auf Sicht, versuchen, uns sofort auf Änderungen einzustellen, um für unsere Kunden da zu sein.“

Weniger Kunden als im Supermarkt

Einfach sei dies nicht, räumt Bielstein ein: „Wir haben meist maximal einen Tag, um zu reagieren.“ Die Erfahrung des Markt-Geschehens in Sachsen-Anhalt zeige, dass es gehen kann. „Wir haben prinzipiell weniger Kunden pro Quadratmeter als im Supermarkt. In den ersten Tagen gab es sicher auch uneinsichtige Kunden, inzwischen funktioniert das gut, spätestens nach einem freundlichen Hinweis halten sich alle dran.“ Knapp 50 Mitarbeiter in Sachsen sind von den Schließungen betroffen, die meisten sind in Kurzarbeit, einige in Teilzeit.

Von Kathrin Kabelitz