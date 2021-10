Bad Düben: Bauarbeiten auf der Muldebrücke

Bad Düben

Achtung Pendler auf der B 2 zwischen Dübener Heide und Leipzig: Am Dienstag, dem 19. Oktober, ist die Muldebrücke in Bad Düben halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, müssen noch Arbeiten an den Fahrbahnübergängen realisiert werden.

Arbeiten sollen an einem Tag abgeschlossen werden

Bei der viertägigen Baumaßnahme vor Ostern konnte in den Bereichen der Übergangskonstruktionen die erforderliche Ebenheit nicht erreicht werden. Die Arbeiten sollen am Dienstag früh beginnen und am selben Tag auch abgeschlossen werden. Zunächst war von vier Tagen Bauzeit die Rede. Es kann an diesem Tag dennoch zu Rückstaus und Wartezeiten kommen.

Von ka