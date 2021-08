Bad Düben: Baupläne für altes Klinik-Areal sorgen für Wirbel

Bad Düben

Für die Investoren ist es ein Tag der offenen Tür auf dem Areal des alten Waldkrankenhauses in Bad Düben – für die Stadt und Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ist und bleibt es ein Tag des offenen Waldes.

Eigentümer laden zum Tag der offenen Tür ein

Worum es geht? Am Sonnabend laden die Eigentümer ab 14 Uhr auf die Flächen des einstigen Klinikareals zu einem Vor-Ort-Termin ein. Wie berichtet, sollen dort zwischen Reinharzer Straße und Spatenweg auf dem seit rund 20 Jahren ungenutzten Areal über 50 Eigenheime entstehen. „Wir stellen uns als neuer Eigentümer endlich eine sinnvolle Nutzung für Mensch und Natur vor. Ob unsere Vorstellungen die Interessen der Bad Dübener wecken könnten, würden wir gern bei der geplanten Begegnung feststellen und sehen Ihren Anregungen mit größtem Interesse entgegen“, heißt es in der Einladung an Interessierte.

Duisburger Unternehmen hatte Fläche gekauft

Wie berichtet, hatte das in Duisburg ansässige Unternehmen vor einiger Zeit das rund 119 000 Quadratmeter große Areal für eine mittlere sechsstellige Summe von Vorbesitzer Herbert Lischetzki von der Freizeitstätten GmbH Dinslaken erworben. Im April zeichnete Planer Carl Heinz Poetsch in der LVZ dann erste Details eines offensichtlich großen Vorhabens. Von bis zu 70 neuen Eigenheimstandorten war unter anderem die Rede. Den Worten waren da bereits erste Taten vorausgegangen. Neben Abrissmaßnahmen wurde der über Jahre als illegale Müllablagerungsstätte genutzte Feuerlöschteich für rund 200 000 Euro saniert. Perspektivisch soll das Gewässer mit Fischen, Fröschen und anderen Amphibien als Biotop ein Blickfang der geplanten Wohnanlage werden.

„Das kann kein neuer Stadtteil werden“

Die Reaktion seitens der Stadt ließ nicht lange auf sich warten, das Erstaunen über die bereits in diesem Umfang realisierten Investitionen war groß. Grundsätzlich habe man nichts gegen eine Bebauung, könne sich das auch gut vorstellen, so die klare Aussage von Astrid Münster. Noch sei aber völlig unklar, ob das Gebiet tatsächlich Bauland werden könne. „Wenn, muss sich dieses in den Siedlungscharakter der Rundbebauung der Hammermühle einfügen.“ Hinzu kommt, dass das Areal aktuell planungsrechtlich Wald ist. Ohne einen vom Stadtrat bewilligten Bebauungsplan werde dort nichts entstehen. Klar zeichne sich aber schon ab: Rund 70 Häuser, heißt rund 300 Einwohner – diese Größenordnung werde keinesfalls gehen: „Es kann kein komplett neuer Stadtteil entstehen“, so Münster.

Diese klaren Vorgaben machte die Stadt Vertretern der Firma bei Gesprächen im Rathaus wie dann auch der Stadtrat bei einem Termin im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung im Mai. „Uns ist daraufhin nochmal ein neuer Plan vorgelegt worden, der aber wenig von dem bisherigen abweicht.“

Treffen mit allen Beteiligten soll Klarheit bringen

Münster plädiert nun erneut für ein Treffen mit allen Planern, Infrastrukturträgern für Wasser, Abwasser, Straßenbau und dem Stadtrat, „um zu klären, was geht und was nicht geht.“ Dass Klärungsbedarf vorhanden ist, zeigt allein der Punkt Erschließung: „Wie soll das Gebiet erschlossen werden, zumal die vordere Reihe von der Reinharzer Straße aus schon bebaut ist? Eine Erschließung ausschließlich über die Waldstraße oder den Spatenweg können wir uns nicht vorstellen“, so die Bürgermeisterin.

Das Interesse an Bauland in dieser Region sei durchaus nachvollziehbar. Dennoch so räumte Münster ein, habe sie „die Befürchtung, dass dort Erwartungen geweckt werden, die sich in nächster Zukunft nicht erfüllen.“

Von Kathrin Kabelitz