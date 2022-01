Bad Düben: Brand bricht in Keller eines Wohnhauses aus

Bad Düben

Schreck am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht: Aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße 17 dringt dichter Rauch. Sirenen heulen. Wenige Minuten später rücken die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee mit ihren Einsatzfahrzeugen an. Zudem steht der Rettungsdienst für den Notfall bereit.

Zur Galerie Kurz vor Mitternacht am Sonntagabend mussten die Feuerwehren aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee zu einem Kellerbrand in die Bad Dübener Brunnenstraße.

Die meisten Bewohner hatten die Wohnungen schon verlassen

Nach kurzer Lageerkundung der Kameraden ist klar: In einer Kellerbox brennt es. Sofort beginnen die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung. „Die Mehrheit der Bewohner hatte glücklicherweise zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ihre Wohnungen in den betroffenen verrauchten Aufgängen bereits verlassen. Einige von ihnen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt“, informierte Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann. Nur ein Mann und zwei junge Frauen kommen erst während des Einsatzes den Treppenaufgang, barfuß und in kurzen Hosen, die Treppe herunter gerannt und werden von den Rettungskräften in Empfang genommen. Augenscheinlich fehlt den Bewohnern nichts.

Andere Bewohner beobachten indes aus sicherem Abstand die Löschaktion und zücken hier, da auch ihre Handys und filmen den Löscheinsatz. Währenddessen löscht ein Trupp Kameraden den Brand unter schwerem Atemschutz mit einem C- Rohr.

Karton geriet in Brand

Wie sich kurze Zeit später herausstellt, war ein großer brennender Karton die Ursache für das Feuer. Wie und warum sich dieser entzündete, müssen jetzt die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei aufklären. Nach den Löscharbeiten werden beide Treppenaufgänge mit einem Riesenventilator belüftet und die Brandstelle mittels Wärmebildkamera überprüft. Gegen 0.15 Uhr am Montagmorgen rücken die Einsatzkräfte wieder ins Gerätehaus ab.

Von Steffen Brost