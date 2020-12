Bad Düben: Bürgermeister-Wahl im Februar: Wer tritt an?

Bad Düben

Wird die Bürgermeisterwahl 2021 in Bad Düben zur One-Woman-Show für Amtsinhaberin Astrid Münster (FWG)? Zwei Tage, bevor die Einreichungsfrist abläuft, sieht es so aus. „Mir liegt bisher ein Wahlvorschlag vor“, so Sylvio Grahle, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Leicht auszurechnen ist, dass dieser den Namen von Astrid Münster trägt. Die Amtsinhaberin (48), Freie Wählergemeinschaft, hatte bereits im August angekündigt, sich zum dritten Mal in Folge zur Wiederwahl zu stellen.

Dass sich noch ein Einzelbewerber meldet, gilt als unwahrscheinlich, ist aber theoretisch möglich. Allerdings: Gehört er nicht zu einer der Parteien, die im Stadtrat oder im Sächsischen Landtag sitzen, braucht er 60 Unterstützer-Unterschriften. Die müssten, so Grahle, bis Donnerstag, 18 Uhr, unter Vorlage des Personaldokumentes im Rathaus geleistet werden.

Anzeige

Linke loben Krisenmanagement

An der Zurückhaltung der im Stadtrat vertretenen Parteien, einen Kandidaten zu nominieren, hat sich nichts geändert. „Wir unterstützen das. Wir haben mit ihr gut bis sehr gut zusammengearbeitet. Es gibt aber auch das eine oder andere, wo es hapert“, sagt Andreas Flad (Linke). So hätte sich seine Fraktion in der Energiepolitik manche Entscheidung anders gewünscht. Positiv herausstellen wolle er ihr „sehr gutes Krisenmanagement und den demokratischen Austausch mit dem Stadtrat auch in Coronazeiten.“

Lesen Sie auch:

Bad Düben: Bürgermeisterin Astrid Münster tritt erneut an

Was Dübens Bürgermeisterin zum Runden Tisch in Dresden sagt

Nach Vandalismus: Dübener stehen hinter ihrer Stadt

SPD will auch bei weiteren Kandidaten Münster unterstützen

Auch die SPD nimmt Abstand, signalisiert: Sollte sich noch jemand melden, wird die Amtsinhaberin unterstützt. Man habe Gespräche mit Astrid Münster geführt und sich so entschieden, sagte Heiko Wittig, Chef des Ortsvereins Bad Düben/ Löbnitz. „Die Zusammenarbeit hat sich sehr positiv entwickelt, Anerkennung ist gegenseitig vorhanden. Frau Münster ist bereit, auf Vorschläge der SPD einzugehen, die erfolgreich umgesetzt wurden.“

Bürgerkreis sieht von eigenem Kandidaten ab

„Wir werden keinen Kandidaten aufstellen, obwohl wir mit Blick auf Demokratie immer für eine Auswahl wären“, hat der Bürgerkreis entschieden. Vorsitzender Torsten Gaber wollte nicht ausschließen, dass deshalb abseits von Corona durchaus eine andere Entscheidung möglich gewesen wäre, erkennt aber auch an: „Sie macht ihren Job.“

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

CDU zufrieden mit Entwicklung der letzten Jahre

Eine klare Ansage gibt es seitens der CDU: „Wir haben sie eingeladen und die letzten Jahre Revue passieren lassen und sind ganz zufrieden. Letztlich haben wir keine Notwendigkeit gesehen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Wir unterstützen sie“, so Jens Findeisen. Widerspruchslos nehme man das Wirken der Stadt-Chefin nicht hin, Unstimmigkeiten würden im direkten Austausch geklärt oder öffentlich angesprochen. Selbst wenn sich nur ein Bewerber stelle: Neben einer Bürgermeisterin gibt es, so Findeisen, immer noch einen Stadtrat, der die Geschicke im Rathaus beeinflusse und „der ist von den Bürgern gewählt.“

Am 21. Februar wird gewählt

Auch 2014 hatte es lange nach einem Alleingang von Astrid Münster ausgesehen. Erst nach einem gescheiterten Versuch von CDU, SPD, FDP und Bürgerkreis, sich auf einen Kandidaten zu verständigen, traten kurz vor knapp für die FDP (2020 nicht im Stadtrat oder Landtag) Adina Meier und für den BK Mathias Mieth an. Münster siegte klar mit 62,75 Prozent. Am Montag entscheidet um 16 Uhr im Ratssaal der Wahlausschuss über die Zulassung der Vorschläge. Dann steht fest, welche(n) Namen die rund 6800 Wahlberechtigten am 21. Februar auf dem Zettel haben. Bleibt es bei Astrid Münster, reicht der 48-Jährigen die einfache Mehrheit. Ein eventueller zweiter Wahlgang ist für den 21. März terminiert.

Von Kathrin Kabelitz