Bad Düben: Bürgermeisterin vorzeitig geimpft – so sind die Reaktionen

Bad Düben

Die Nachricht, dass Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) vorzeitig gegen Corona geimpft wurde, hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Dazu erreichten uns Äußerungen, von denen wir Auszüge veröffentlichen.

Das sagt der Bad Dübener Stadtrat

In einer ersten Stellungnahme hat sich gestern der Bad Dübener Stadtrat positioniert: „Wir Vertreter von CDU, Bürgerkreis, SPD und Die Linke sind nicht in der Position, den Vorgang moralisch zu bewerten, wir sind aber enttäuscht, dass unsere Bürgermeisterin gegen die Impfverordnung verstoßen hat und haben daher Sorge, dass dadurch ihre Autorität als Amtsträgerin leidet. Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass sie den Fehler öffentlich eingeräumt hat, einsichtig ist und sich demütig zeigt. Wir werden die Thematik in den nächsten Tagen aufarbeiten und dabei auch die Rolle der Arbeiterwohlfahrt sowie die mangelnde Transparenz kritisch hinterfragen.“ Die FWG wollte sich zunächst nicht äußern.

Eingeständnis erst auf Druck der Öffentlichkeit

Seine Meinung formuliert hat der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag, Heiko Wittig: „Menschen können Fehler passieren, auch Bürgermeistern. Wenn sich die Bad Dübenerin Astrid Münster und der Oschatzer Andreas Kretschmar für ihren Verstoß gegen die Impfverordnung entschuldigen, ist das zu akzeptieren.“ Ärgerlich sei, dass beide erst auf Druck der Öffentlichkeit den Fehler zugegeben hätten. Noch ärgerlicher sei zudem „die fadenscheinige Begründung, dass hätte vernichtet werden müssen. Beide kannten niemanden aus der Prioritätengruppe 1, den sie hätten anrufen können? Beide hatten keine Telefonnummern von Lehrer/innen oder Erzieher/innen, die sehr dringend geimpft werden sollten?“ Natürlich, so Wittig, würden die gleichen Fragen den Anrufern gelten, die das „unmoralische Angebot unterbreiteten. Wie viele Menschen hätte es in Bad Düben und Oschatz gegeben, die sich über einen Anruf gefreut hätten!“

Zu fragen sei, warum das Impfteam mehr Personen aus einer Impfdose geimpft hat als vorher angegeben und so das Vor-Ort-Personal in Schwierigkeiten brachte, weitere Impfwillige schnell zu finden. Zugute sei den Bürgermeistern gehalten, dass sie ihren Fehler, wenn auch sehr spät eingestehen und bedauern.

„Wenn Impfstoff verfällt, wäre dies fataler“

Sylvia Fritzsche aus Bad Düben schreibt: „Ja, das war erst einmal nichts Gutes mit der vorzeitigen Impfung. Ich warte seit Dezember für meinen 84-jährigen Vater auf einen Termin. Jetzt hat es geklappt, allerdings muss ich fast 50 Kilometer fahren. Trotzdem sollte so etwas nicht überbewertet werden. Wenn Impfstoff sonst verfällt, wäre dies fataler. Warum sucht man sich immer den Prominentesten aus, dann müssten auch all die anderen namentlich genannt werden, die vorzeitig eine Impfung erhalten haben, das wäre fair. Anstatt jetzt Frau Münster ans ,Messer’ zu liefern.“

Schaden für die Glaubwürdigkeit der Kommunalpolitik

Hans Poltersdorf aus Eilenburg meint: „Seit Beginn der Impfungen haben wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit um einen Termin für unseren Vater (91) bemüht. Erst nach einem ernsthaften Schreiben an das DRK erhielten wir einen Tag später einen kurzfristigen Termin in Belgern. Hurra, den hat der alte Herr mit Freude heute wahrgenommen. Mit großem Ärger haben wir deshalb aus unserer Sicht das unmoralische, um nicht zu sagen skandalöse Verhalten der Personen registriert, die sich entgegen aller Zeitvorgaben haben impfen lassen! Haben Menschen, die Ämter als Wahlbeamte innehaben, keine Verantwortung ihren Mitbürgern gegenüber? Denken sie, dass im Nachgang nicht nachvollziehbare Argumente reichen, um dieses Fehlverhalten zu entschuldigen? Muss man sich nicht im weitesten Sinne Gedanken in Hinblick auf Vorteilsnahme durch das Amt machen? Dieser Schaden an der Glaubwürdigkeit der Kommunalpolitik ist kaum zu entschuldigen.“

Warum fragt die Awo nicht bei ihren Mitgliedern nach?

Familie Schulze aus Bad Düben will wissen: „Weshalb fragt denn die Awo nicht bei ihren Mitgliedern nach, die über 80 sind und sich impfen lassen würden. Wir würden unsere Oma und Mutter auch impfen lassen, nur leider bekommen wir für sie nirgends einen Termin.“

Viele Reaktionen in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien ist das Spektrum der Reaktionen groß, wie ein Blick in die Kommentare bei Facebook LVZ Nordsachsen zeigt. Maika Nietz kann nicht verstehen, dass Busfahrer, die täglich mit Hunderten von Menschen fahren, nicht geimpft werden dürften, „weil sie nur Priorität 3 haben. Das kann doch nicht sein!“ Andrea Hildebrandt fragt: „Was ist daran so schlimm? Lieber die siebente Dosis wegwerfen, wenn sich kein Freiwilliger meldet?“ Für Heike Guthe ist es ok, „wenn sie als Stadtoberhaupt Beispiel zeigt.“ Es gäbe so viele Impfgegner. „Und noch verpetzen, wo sind wir nur hingeraten?“ Eigentlich, so Marina Lehmann, wollen doch alle, „dass Politiker die ersten sind.“ Nun sei das auch wieder nicht richtig. Steffi Karbe: „Ich habe im Gegensatz zu den vielen geimpften Politikern eine Priorisierungsgruppe, aber für mich ist leider noch nie Impfstoff übrig geblieben.“

Von LVZ