Die Bundespolizei hat in Bad Düben ab sofort mehr Platz: Am Wochenende nahm eine dreistöckige Containeranlage ihren Betrieb auf. Eine Übergangslösung, bis eine dauerhafte Unterkunft für die neu aufgestellte Einsatzhundertschaft am Standort geschaffen ist. Auch vorhandene Gebäude sollen in den kommenden Jahren saniert werden.