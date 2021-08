Bad Düben: Bundespolizisten musizieren an der Obermühle

Bad Düben

Zum zehnten Mal waren die musizierenden Bundespolizisten Sonntagnachmittag an der Obermühle in Bad Düben zu Gast und luden zum Kurkonzert ein. Diesmal spielte die Blasmusikformation des Bundespolizeiorchesters Berlin. „Das hat mittlerweile schon eine gewisse Tradition, denn seit 2012 findet einmal im Jahr ein Konzert dieses Orchesters bei uns auf dem Gelände statt. Ohne Unterbrechung. Heute nun schon zum zehnten Mal“, erklärte Klaus Morgenstern, Vize im Verein Museumsdorf Dübener Heide.

Etwas über 300 Besucher lauschten bei Kaffee und Kuchen dem musikalischen Leckerbissen aus der Hauptstadt. Musikalischer Leiter des Orchesters ist seit einiger Zeit Vitek Pola, mit Wurzeln in Tschechien. Vorgänger Peter Lesser, der einst den Kontakt zur Obermühle geknüpft und viele Konzerte selbst dirigiert und gespielt hat, ist im vergangenen Jahr verstorben.

Tschechische Polka in Bad Düben

Viele Volksmusikklassiker wurden in den zwei Stunden gespielt. Natürlich fehlte auch die klassische tschechische Polka nicht. „Die steht bei mir immer mit im Repertoire“, sagte Polak, der selber die erste Trompete spielt und auch singt.

Freude hatte auch der Bad Dübener Bernd Clausnitzer. Der Hobbymusiker mit eigenem Flügelhorn ist schon Stammgast, wenn die Berliner in der Kurstadt spielen. „Seit vielen Jahren besteht eine enge Verbindung zwischen ihm und dem Orchester. Und es ist auch Tradition, dass Bernd Clausnitzer in Bad Düben selbst bei einem Stück mitspielt“, so Polizeisprecher Michael Marx.

Von Steffen Brost