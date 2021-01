Bad Düben: Constanze Volkmann ist nun 100 Jahre alt

Die Bad Dübenerin Constanze Volkmann kann am Dienstag ihren 100. Geburtstag feiern. Es gibt nur wenige Menschen in der Kurstadt, die älter sind als sie. Die Bad Dübenerin hat ein bewegtes Leben hinter sich.

100. Geburtstag in kleiner Runde. Am Dienstag feiert Constanze Volkmann (Mitte) mit Enkel Torsten und Tochter Barbara Gaber in Bad Düben ihren Ehrentag. Quelle: Steffen Brost