Bad Düben: Containerdorf für die Bundespolizei steht

Der letzte von insgesamt 160 Containern ist eingesetzt. Nach einem kurzen Stopp wurden die Bauarbeiten an der neuen Containeranlage für die fünfte Einsatzhundertschaft bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben nun fortgesetzt. „Jetzt läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Alles wird angeschlossen, Stromversorgung sowie ein Abwasser- und Frischwassersystem eingebaut. Wir rechnen damit, dass Mitte April die Räumlichkeiten ihrer Bestimmung übergeben werden können“, sagt Bundespolizeisprecher Michael Marx.

Dreigeschossige Containeranlage

Der Bau des Containerdorfes in der Bundespolizeiabteilung ist notwendig geworden, weil perspektivisch eine fünfte Einsatzhundertschaft in der Dienstelle Schmiedeberger Straße integriert werden soll. Dazu verbaute das bayerische Unternehmen CMA Logistik GmbH aus Schlüsselfeld-Ebendorf in den vergangenen Wochen rund 160 Container mit einer Nutzungsfläche von insgesamt 2600 Quadratmetern zu einer dreigeschossigen Containeranlage. „Als Interimslösung werden dort künftig Büro-, Dienst- und Schulungsräume eingerichtet, bis letztendlich Maßnahmen zur dauerhaften Unterbringung auf dem Standort in der Schmiedeberger Straße umgesetzt sind“, so Michael Marx.

Neue Stellplätze für Autos entstehen

Parallel zu den Bauarbeiten in der Liegenschaft wird in den kommenden Wochen auch damit begonnen, die durch den Aufbau der Unterkunftscontainer wegfallenden Parkmöglichkeiten im Süden des Areals zu ersetzen. Auf einer Brache gegenüber des evangelischen Schulzentrums sollen auf einer Fläche von etwa 12 000 Quadratmetern 450 neue und beleuchtete Stellplätze entstehen. Die Nutzung der Fläche als Parkplatz, wo vor zwei Jahren noch leerstehende NVA-Unterkunftsgebäude standen, ist vorerst auf fünf Jahre begrenzt.

„Mit der Integrierung der neuen 5. Einsatzhundertschaft erhöht sich unser Personalbestand auf dann rund 800 Polizeibeamte und Mitarbeiter“, erklärt Marx. Perspektivisch sind weitere neue Unterkunftsgebäude geplant. Dabei sollen auch die derzeit fast ungenutzten Gebäude Nummer 17 und 18 aus ehemaligen NVA-Tagen zur Diskussion stehen – ob man sie saniert oder durch einen Neubau ersetzt.

