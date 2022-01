Bad Düben: Darum gibt es künftig weniger Kostüme zu leihen

Bad Düben

Schwedenkönig Gustav Adolf, Napoleon, Prinzessinnen und viele andere sind derzeit im Kostümfundus von Barbara Schilling im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle zum Nichtstun verurteilt. Denn auch hier hinterlässt Corona tiefe Spuren. Seit Verschärfung der Maßnahmen in Sachsen kommen kaum noch Kunden in das 173 Jahre alte Unternehmen. „Zu Beginn des zweiten Halbjahres erlebte der Verleih wieder einen kleinen Aufschwung. Es gab etliche Anfragen und einige haben für Filmproduktionen, Fotoshootings und andere Veranstaltungen historische und neuzeitliche Kostüme ausgeliehen und gekauft. Aber seit Verschärfung der Regeln und Beginn des Teil-Lockdowns passiert nicht mehr viel“, sagt Barbara Schilling.

Das Lager wird deutlich kleiner

Die 60-Jährige leitet das Geschäft seit Jahren mit Leidenschaft. „Deshalb habe ich schon seit vielen Jahren ein weiteres Standbein. Mittlerweile bin ich Ayurveda-Therapeutin und habe mich zur Yogalehrerin ausbilden lassen. Ohne diese Nische hätte ich schon lange schließen müssen“, erzählt die Bad Dübenerin. Mittlerweile hat Barbara Schilling ihren Fundus deutlich reduziert. Das Lager unterm Haus wurde verkleinert und eine kleine Märchenstube mit allerlei Accessoires entstand.

Von vielen, darunter auch historischen, Kostümen trennt sie sich. Vom felligen Neandertaler, alten Römern über Prinzessinnen, Königen bis hin zu Kostümen aus der Germanenzeit, aus dem Mittelalter und der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert ist einiges dabei. „Ich will das Geschäft nicht ganz aufgeben. Aber am Ende will ich nur noch etwa 300 Kostüme behalten“, erzählt die Geschäftsfrau.

Mit einem schwarzen Frack fing alles an

1995 kam der Verleih damals in die Kurstadt. Da plante die Leipzigerin Annemarie Schilling, die Schwiegermutter von Barbara Schilling, die Kostümtradition in einem kleinen Lädchen in der Eilenburger Straße fortzusetzen. Den Verleih selbst gibt es seit 1848. „Schuld“ daran war ein schwarzer Frack. Den nähte damals der Leipziger Schneidermeister Felix Semmler. Allerdings wurde der Frack von seinem Auftraggeber nie abgeholt. Weil die Herstellung aber Geld kostete, kam ihm die Idee, den Frack an Männer zu verleihen, die sich einen eigenen nicht leisten konnten, um damit die Herstellungskosten wieder zurückzubekommen. Im Laufe der Jahre entstand so nach und nach ein riesiger Fundus an Kostümen, Hüten und jeder Menge Accessoires.

Kostüme detailgetreu nachgenäht

„Viele meiner Kostüme wurden in unserer Werkstatt in liebevoller Handarbeit originalgetreu und nach alten Vorlagen gefertigt. Aber wir haben auch noch einige Originalstücke aus den Anfangsjahren. Das älteste Kostüm ist eine alte originale Postuniform von 1848“, erzählt Schilling. Viele Jahre lief das Geschäft richtig gut. In den vergangenen Jahren wurde es weniger. Stammkunden blieben aus oder nähen selbst.

Dennoch hat sich Barbara Schilling bis heute durchgekämpft. Auch wenn sie jetzt Kostüme verkaufen muss. „Bei Interesse einfach vorbeikommen“, hofft Schilling auf gute Nachfrage. Ein bisschen Hoffnung hat die Bad Dübenerin dennoch, wenn Corona im nächsten Jahr wieder etwas mehr unter Kontrolle ist. „Vielleicht kommen dann ja wieder etwas mehr Kunden“, hofft sie.

Von Steffen Brost