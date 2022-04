Bad Düben

Ganz leise surrt das weiße Gefährt über den Hof der Oberschule in Bad Düben. Klaus König steuert den Kleintransporter, Volker Korge fährt zu Demonstrationszwecken bei der Proberunde auf der Pritsche-Ladefläche mit. Die beiden Hausmeister sind es auch, die die neueste Errungenschaft der Bad Dübener Stadtverwaltung vorrangig für das Gelände an der Ober- und Heide-Grundschule nutzen werden.

Daniel Jacob hat das neue E-Auto auf dem Hänger in die Kurstadt gebracht und den Schlüssel an Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) übergeben. Jacob ist Gründer und Geschäftsführer der ARI Motors GmbH. Er ist zudem für die Bereiche Vertrieb und Service zuständig und bildet die Schnittstelle zur Produktion und Entwicklung in der firmeneigenen Manufaktur im tschechischen Ricany.

Der kleine Pritschen-Transporter ist der erste im Fuhrpark des Rathauses, der mit Strom angetrieben wird. Die Kurstadt möchte damit ihren Beitrag leisten, um die Treibhausgas-Emission zu senken.

Lesen Sie auch

Mit dem E-Auto durch Nordsachsen: Haben sie mal ein bisschen Strom?

Mehr Zulassungen von E-Autos in Sachsen – Skepsis ist dennoch groß

Bad Dübener Firma baggert für die Nachhaltigkeit

Autofahrer können in Bad Düben jetzt Strom tanken

Doberschütz: Schulz-Systemtechnik plant E-Ladestation an Bundesstraße 87

E-Auto fährt bis zu 80 km/h schnell

Noch präsentiert sich das bis zu 80 km/h schnelle und rund 16 000 Euro teure Pritschen-Fahrzeug ganz in Weiß. Bald aber soll es mit Bunte-Kurstadt-Aufkleber durch die Gegend fahren. Eingesetzt werden könne es für Transportfahrten nicht nur an den Schulen, auch im Stadtgebiet oder auf dem Burggelände. „Oder dann auf dem Sportplatz Durchwehnaer Straße, der jetzt neu gestaltet wird“, so Münster. Noch geliefert wird ein leistungsfähigerer, dafür aber leichterer Akku. „Mit diesem sind bis zu 150 Kilometer Reichweite möglich.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fährt Bad Dübens Verwaltung nun auf E-Auto ab?

Ist das nun der Beginn der E-Auto-Ära in Bad Dübens Verwaltung? Astrid Münster reagiert weiter verhalten. Vor einiger Zeit nutzte sie probeweise für 14 Tage einen BMW i3 als Dienstauto. Die Begeisterung war ob des komfortablen Fahrgefühls, leisen Motors und des überzeugenden Beschleunigens beim Anfahren und Überholen schon groß. „Mit einer Ladung kommt man aber nur rund 150 Kilometer weit, plus fünf Liter Not-Ration Benzin“, lautete damals schon das ernüchternde Fazit. Ein klarer Minuspunkt also für die Reichweite. Das hat sich seitdem nicht entscheidend geändert. Selbst für längere Dienstfahrten nach Dresden, wo die Bürgermeisterin oft mehrmals im Monat ist, wurde es da schon eng. „Es macht für uns erst Sinn, wenn gerade auf längeren Strecken mehr Schnellladesäulen zur Verfügung stehen.“

Bürgermeisterin Astrid Münster testete 2016 einen BMW3i für 14 Tage als Dienstfahrzeug. Fazit: Reichweite zu gering. Quelle: Steffen Brost

Autogas-Fahrzeuge als Alternative

Münster testete damals, weil für die Politessen ein neues Fahrzeug angeschafft werden musste. Die Entscheidung fiel schließlich, nicht nur wegen der vergleichsweise hohen Kosten, zugunsten eines Diesel-Fahrzeuges. Der Landkreis hatte die Stadt dazu im Rahmen einer sogenannten Blackout-Strategie aufgefordert, dass im Falle eine Stromausfalles das Behörden-Fahrzeug auch weiter genutzt werden könne. Und auch die Bürgermeisterin ist weiter ganz klassisch mit ihrem spritbetriebenen Privatauto unterwegs, dienstlich gefahrene Kilometer werden abgerechnet.

Von Kathrin Kabelitz