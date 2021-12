Bad Düben: Das ganz besondere Traumhaus aus der Kindheit

Bad Düben

Vielen ist in Bad Düben das rotbraune und etwas eigenwillige Gebäudeensemble in der Schmiedeberger Straße, Höhe Waldwinkel, sicherlich schon einmal bei Spaziergängen oder im Vorbeifahren aufgefallen. Das dort stehende Blockhaus mit großem hölzernen Torbogen gab in der Vergangenheit wegen seines einwilligen Baustils viele Rätsel auf, weil es in seiner Architektur in unserer Region einmalig sein dürfte.

Immer wieder zieht das außergewöhnliche Holzhaus am Waldwinkel die Blicke auf sich. Quelle: Steffen Brost

„Hier will ich irgendwann einmal einziehen“

Seit zwei Jahren wohnen Sindy und Andreas Laicht und seit einem halben Jahr Töchterchen Lina in der einen Haushälfte. Sindy hatte kurioserweise schon als sie noch Kind war, ein Auge auf das außergewöhnliche Gebäude geworfen. „Ich bin damals immer mit meinem Opa, der hier als Schäfer tätig war, auf den umliegenden Wiesen und Feldern herumgezogen. Dabei sind wir auch immer wieder an dem Holzhaus vorbeigekommen. Und ich hatte damals schon gesagt: Hier will ich irgendwann einmal einziehen. Dass das vor zwei Jahren tatsächlich Wirklichkeit wurde, ist umso schöner“, erzählte die 34-jährige Bad Dübenerin.

Baujahr vermutlich um 1813

Auch für Ehemann Andreas ist das Haus ein kleiner Glücksgriff. „Wir haben hier eine Wohnfläche von 145 Quadratmetern. Das reicht für uns drei locker aus. Einiges haben wir noch dran gemacht. Und einiges ist noch geplant. Bei dem denkmalgeschützten Haus handelt es sich aber nicht um ein reines Holzgebäude. Das Holz ist ringsherum nur an das Mauerwerk angeblendet“, erzählte Andreas Laicht. Das junge Pärchen hat ein paar Sachen, wie einen alten Zeitungsausschnitt sowie einen Plan des Holzhauses abgeheftet. „Viel ist das zwar nicht, aber so erfahren wir wenigstens etwas zur Geschichte des Hauses und unseres Umfeldes“, sagte Sindy Laicht.

Ein historisches Foto aus den ersten Jahren nach dem Bau. Quelle: Steffen Brost

Vermutungen über die Herkunft und das Baujahr ordnen Heimatforscher in die Zeit der Völkerschlacht um 1813 ein. Es wird bis heute vermutet, dass schwedische Offiziere einmal die Bauherren waren. Früher war das Haus auch unter dem Namen Försterhaus ein Begriff. Denn als das Gebäude errichtet wurde, zogen dort eine Förster- und eine Kutscherfamilie ein. Das zweiflügelige Blockhaus beherbergt zwei Wohnungen. Es wurde aus durchgängigem Fachwerk errichtet und lediglich von außen mit Holz verblendet.

Ein hölzerner Torbogen verbindet beide Haushälften im vorderen Bereich zur Straße hin. „Über den erhöhten Torbogen konnte man früher von der einen Hälfte des Hauses in die andere gelangen. Ausgebaut ist dieser Bereich nicht und wird sowohl von uns als auch unseren Nachbarn nicht genutzt“, erzählte Andreas Laicht. Das Holzhaus mit seinen beiden Bedienstetenwohnungen gehört zu einem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Jagdhaus. Früher sollen dort immer wieder Jagden abgehalten worden sein. Dreh- und Angelpunkt war damals der Waldwinkel mit seinen umliegenden Wäldern.

Von Steffen Brost