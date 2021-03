Bad Düben: Deutsche Glasfaser zieht sich aus Ortsteilen zurück

Bad Düben

Paukenschlag in den Bad Dübener Stadtteilen: Die Deutsche Glasfaser zieht ihre Ausbau-Pläne zurück. Dabei waren die Hauptverteiler für Wellaune, Schnaditz und Tiefensee bereits 2019 gesetzt worden. Weil sich in den letzten Monaten nichts in puncto Anschluss tat, hakte der Schnaditzer Ortschaftsrat nun bei der Stadt nach und bekam die Hiobsbotschaft übermittelt.

Deutsche Glasfaser: Wir vermeiden doppelten Ausbau

Unternehmens-Sprecher Dennis Slobodian bestätigt das Aus: „Grund ist, dass der Landkreis Nordsachsen im Begriff ist, diese Orte im Rahmen eines Förderprojektes durch einen Mitbewerber ausbauen zu lassen.“ Gemeint ist die Deutsche Telekom, die zwischenzeitlich in den Ortsteilen ihre Leitungen verlegt hat. Die Leistungen dort können, anders als in anderen Teilen Dübens, bereits gebucht werden. Für den zunächst geplanten eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Glasfaser, so Slobodian, hätten sich die Rahmenbedingungen somit geändert: „Wir vermeiden doppelten Netzausbau grundsätzlich – da er weder betriebs- noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Zudem führt ein doppelter Ausbau zu unnötigen zusätzlichen Belastungen für die Anwohner.“

Akquise für kostenfreien Anschluss ist beendet

Was heißt das nun für Bürger, die auf den Netzanbieter aus Borken gesetzt haben? „Der Akquise-Zeitraum für die Erteilung eines Antrages zur kostenfreien Herstellung eines Telekom-Glasfaseranschlusses ist beendet“, so Nordsachsens Breitband-Koordinator Danny Trodler. Grundsätzlich könnten alle Gebäude mit eigener Hausnummer innerhalb des Ausbaugebietes einen Anschluss erhalten. Zahlen muss den Anteil von 799,95 Euro nun der Eigentümer. In Bad Düben und Ortsteilen werden etwa 2300 Adresspunkte angeschlossen. „Rund 54 Prozent der Eigentümer hatten während der Akquise einen Antrag zur kostenfreien Herstellung gestellt“, so Trodler.

Zahl der Betroffenen ist noch unklar

Wie viele Betroffene es in den Ortsteilen gibt, ist noch unklar. Ortsvorsteher Mathias Mieth und Ortschaftsrat Matthias Seidel wollen in Schnaditz nun ermitteln, wer von der Telekom nicht angeschlossen wurde. Wellaunes Ortsvorsteherin Cornelia Beer sagt aber auch: „Ich habe immer mit Engelszungen geredet, dass die Leute zweigleisig fahren sollen“, also trotz Glasfaser-Vorvertrag den kostenfreien Zugang der Telekom legen lassen.

