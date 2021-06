Bad Düben: Diebe stehlen MZ und Simson

Bad Düben

In Bad Düben haben Unbekannte insgesamt vier restaurierte Motorräder beziehungsweise Kleinkrafträder gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zum Dienstag gewaltsam das Tor einer Garage im Schalmweg geöffnet. Aus der Garage entwendeten sie dann eine grüne MZ TS 150, eine weiße MZ ETZ 150 sowie eine gelbe Simson S 50 und eine rote Simson SR 50. Der entstandene Stehl- und Sachschaden liege im fünfstelligen Bereich.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Der Tatzeitpunkt lag zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr.

Von LVZ