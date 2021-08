Bad Düben: Dommitzscher Straße bald wieder frei

Bad Düben

Der Straßenbau in der Dommitzscher Straße in Bad Düben wird anderthalb Wochen eher fertig als geplant. Noch in dieser Woche soll der Verkehr wieder rollen, so Landkreissprecher Alexander Bley. Nunmehr müsse lediglich die Mittelmarkierung aufgetragen werden.

Neuhofstraße als Nadelöhr

Autofahrer wird die Nachricht freuen. Denn fast täglich staute sich der Verkehr in der Bitterfelder und Schmiedeberger Straße und sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen, weil sämtlicher Fahrzeugverkehr in und aus Richtung Leipzig und Eilenburg sich durch das Nadelöhr Neuhofstraße quälen musste.

Neue Fahrbahndecke

Auf dem rund 230 Meter langen viel befahrenen Verbindungsstück zwischen Torgauer und Schmiedeberger Straße wurde unter anderem die Fahrbahndecke im Abschnitt zwischen Gartenstraße und Torgauer Straße instand gesetzt. Nach Angaben des Straßenbauamtes des Landkreises erfolgen zudem Arbeiten an der Entwässerungsrinne und es wurden zahlreiche Schieberkappen erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 76 000 Euro.

Von bro