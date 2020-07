Bad Düben: Drei zusätzliche Konzerte der Reihe Fermate

Freunde der Bad Dübener Fermate-Konzerte kommen in den nächsten Wochen voll auf ihre Kosten. Zusätzlich zu den Veranstaltungen am Ende eines jeden Monats gibt es jetzt drei weitere. Hier alle Termine, was aufgeführt wird und welche Regeln gelten.

Tabea Höfer an der Violine und Mira Lange am Cembalo gastierten zum Fermate-Konzert am Dienstag in der Bad Dübener Stadtkirche. Quelle: Steffen Brost