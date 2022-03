Bad Düben

Unbekannte verschafften sich am Samstag durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bad Düben, informierte die Polizeidirektion Leipzig. In der Folge durchsuchten sie Räume sowie Schränke und entwendeten Bargeld, persönliche Gegenstände und weitere Wertsachen im Wert einer oberen fünfstelligen Summe.

Der Einbruch erfolgte laut Polizei zwischen 17 und 24 Uhr in Schnaditz. Die Ermittlungen laufen.

Von lvz