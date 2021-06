Bad Düben: Einer der ältesten Bürgerparks wird 175 Jahre alt

Bad Düben

Besonders beeindruckend ist der Kurpark, wenn der Mai geht und der Juni kommt. Dann blühen entlang der Wege zahllose Rhododendron-Büsche in schillerndsten Farben. Vor allem in den sonnigen Monaten des Jahres ist der Park Treffpunkt und Mekka für Spaziergänger und Sonnenanbeter, mittlerweile auch für Golfer – seit 2018 kann auf neun Bahnen das familienfreundliche SupaGolf gespielt werden. Doch das acht Hektar große Areal mit Sichtachsen, verschlungenen Pfaden, schattigen Plätzchen zwischen groß gewachsenen Bäumen, großzügigen Wiesen und der alt-ehrwürdigen Atmosphäre, die es ausstrahlt, hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz. Wer wüsste dies besser als Torsten Gaber? Der 51-Jährige zeigt als Stadtführer, gern in der Kluft eines Amtmanns mit Frack und Zylinder, Interessierten die Schönheiten seiner Heimatstadt. Um die 15­ 000 Gäste waren es in den letzten Jahren, mit denen er auf den Spuren der Geschichte gewandelt ist. Und da gehört der acht Hektar große Park mit seinem 3950 Meter langen Wegenetz zwingend dazu.

Rasch und Hartig waren die Gründer

Bad Düben hat einen der ältesten Bürgerparks Deutschlands. Am 13. September 1846 fassten Verschönerungsverein und Stadtrat den Entschluss, ein ungenutztes, nördlich gelegenes Gelände in einen Park zu verwandeln – an Kuren in der Stadt an der Mulde war da noch nicht zu denken. Möglich wurde dies dank der Parkgründer Rasch und Hartig und bürgerschaftlichem Engagement. Will heißen: Hätte es das nicht gegeben, gäbe es heute den Kurpark nicht. Ab 1849 wurde der westliche, später der östliche Abschnitt des Bürgerparkes geplant. 1861 fand das erste Parkfest statt, in den 1870er-Jahren wurde der Rosentempel gebaut, 1878 gab es die erste Restauration. Da der Park ideale Bedingungen für einen Kurbetrieb erfüllte und man zudem heilsame Moorerde in Düben fand, wurde er 1915 in einen Kurpark umgewandelt. Der Kurgarten vor dem Moorbad wurde in den 1940er-Jahren umgestaltet. 2004/05 wurde das Areal umfassend saniert.

Ein Park inmitten von touristischen Attraktionen

Und was ist der Kurpark heute? Eine grüne und blühende und keineswegs alleinstehende Anlage mitten in Düben, nahe der Mediclin mit Reha-Zentrum und Waldkrankenhaus, die im Verbund mit Heide Spa, Obermühle, SupaGolf und Moorerlebnispfad als touristische Attraktion eine Einheit bildet.

Und das sind einige der Stationen durch den Kurpark:

Hut ab vor der Germania

Die Germania ist das schönste Denkmal Bad Dübens, sagt Torsten Gaber. Die vom Berliner Bildhauer Gustav Eberlein aus Anlass des 50. Jahrestages der Parkgründung geschaffene Skulptur wurde am 12. Juli 1896 eingeweiht. Sie drückt den Nationalstolz eines vereinigten Deutschlands aus, hat aber nichts mit Nationalismus zu tun. In den letzten Jahren wurde der Zinnguss-Hohlkörper aufwendig saniert, erstrahlt nun nach einer erneuten Säuberung in frischem Glanz. Vandalen setzten der Germania immer wieder zu – zuletzt musste ein abgeschlagenes Teil des Schwertes repariert werden.

Der Duft der Rose: Der Rosentempel

Er huldigt der Königin der Blumen und ist gleichzeitig Anbetungsort – der Rosentempel. In den 1870er-Jahren wurde er auf einem künstlichen Hügel errichtet, brannte ein-, zweimal ab oder wurde vom Sturm beschädigt. Sein Name geht auf die Bepflanzung rund um das Bauwerk zurück, ringsum wuchsen Rosen. Seit circa 1933 hat er das heute noch markante Ziegeldach. Von hier aus zweigt die Hochzeitsallee ab. Torsten Gabers Vater Emil, selbst viele Jahre Wander- und Gästeführer, nannte den Tempel scherzhaft Tempel der Tränen. Warum? Hier verabredeten sich immer die Kurschatten.

Ein Prosit aufs Kurhaus

: Mit einem Biergarten fing Ende der 1870er-Jahre alles an, seit 1900 steht an der Stelle der Parkrestauration ein festes Gebäude, das in den 1930er-Jahren erweitert wurde und auf dem Vorplatz einen Springbrunnen – im Volksmund wegen seiner am Rand sitzenden wasserspeienden Frösche Froschbrunnen genannt – erhielt. Dereinst fanden auf den Freiflächen regelmäßig Kurkonzerte statt, einer der Protagonisten war Stadtkapellmeister Otto Goitzsch. Ein Restaurant gibt es noch immer, wenn auch die Betreiber immer mal wechselten. Seit Jahren führt Familie Taoussanis erfolgreich das Lokal „Grieche im Kurhaus“.

In ehrendem Gedenken: Das Kriegerdenkmal

Am 1934 errichteten Mahnmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges, das mittlerweile für alle Kriegsopfer steht, legen Vertreter von Stadt, Parteien und Verbänden Jahr für Jahr an Gedenktagen Blumen nieder. Das Denkmal ist seit vielen Jahren unvollständig. Es wurde bei einem schweren Sturm 1963, der den gesamten Park verwüstete, von einem umstürzenden Baum schwer beschädigt. Immer mal wieder aufkommende Bemühungen, die seit dem Unwetter fehlende Figur der Mutter des gefallenen Soldaten zu ersetzen, hatten bisher keinen Erfolg.

Ehre wem Ehre gebührt: Das Gründer-Denkmal

Ohne sie gäbe es den Kurpark, der einst zu Deutschlands ersten Bürgerpark-Anlagen zählte, wahrscheinlich nicht – ein Stein erinnert an die Parkgründer, Forstinspektor Friedrich Karl Theodor von Hartig und Gerichtsamtmann Julius Albert Rasch. Sie setzten die am 13. September 1846 von Verschönerungsverein und Stadtrat gefasste Idee um, für die Bürger etwas Schönes und Nutzbringendes zu schaffen. Aus Dankbarkeit setzten die Dübener den beiden 1887 mitten im Park ein Denkmal.

Vorsicht Dornen: Die Amerikanische Gleditschie

Die Amerikanische Gleditschie, wissenschaftlich Gleditsia triacanthos, gehört zu den Exoten, die im Laufe von 175 Jahren im Park gepflanzt wurden. Der auch Lederhülsenbaum oder Falscher Christusdorn genannte Baum gehört zu den markantesten im Park. Wer sich ihm nähert, sollte aber achtsam sein. An den spitzen Dornen, die sich von den Ästen abheben, kann man sich verletzen.

Auf spitzen Steinen: Der Barfußpfad

Der Barfußpfad mit wechselnden Untergründen im Mitte der 2000er-Jahre völlig neu gestalteten Teil vor dem Moorbad ist einer von zwei im Kurpark. Genutzt werden kann er von den Dübenern, aber auch von Patienten und Kurgästen aus den anliegenden medizinischen Einrichtungen wie dem orthopädischen Fachkrankenhaus, dem Waldkrankenhaus und dem Reha-Zentrum mit seinen Fachkliniken für Neurologie und Orthopädie.

