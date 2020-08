Bad Düben: Ermittlungen nach Bränden dauern an

Bad Düben

Die Ermittlungen nach zwei Lkw- und einem Pkw-Brand in den vergangen Monaten in Bad Düben dauern an. Das teilte der Leipziger Staatsanwalt Andreas Ricken jetzt mit. „Aktuell liegt der Lkw-Brand vom 2. Februar mittlerweile der Staatsanwaltschaft vor. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt. Es gibt bisher noch keinen oder keine Tatverdächtigen, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten“, so Ricken gegenüber der LVZ.

Spekulationen über Tatverdächtigen

„Der Lkw-Brand vom 15. März sowie der Pkw-Brand vom 25. Juli liegen uns noch nicht vor. Da ermittelt derzeit noch die Polizei“. Damit widerspricht die Staatsanwaltschaft Leipzig verschiedenen Gerüchten, die mittlerweile in Bad Düben Gesprächsstoff sind. Es wird darüber spekuliert, dass wohl bereits ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft säße.

Vor allem die beiden Lkw-Brände am 2. Februar und 15. März sorgten auch überregional für großes Aufsehen. In beiden Fällen standen geparkte Lastzüge auf dem Parkplatz von KiK, nahe des Lidl-Supermarktes in der Schmiedeberger Straße, in Vollbrand. Die Feuerwehr Bad Düben konnte beide Brände löschen, jedoch nicht verhindern, dass an den Zugmaschinen jeweils Totalschaden entstand. Über 30 Kameraden waren bei beiden Bränden im Einsatz. Die Brandursachenermittler der Polizei konnten zumindest im Februar-Fall Brandstiftung feststellen.

Pkw hat am 25. Juli gebrannt

Der vorerst letzte Fahrzeugbrand ereignete sich am Abend des 25. Juli. Damals brannte ein Pkw auf dem Parkplatz in der Eilenburger Straße. Auch hier ermittelt die Polizei aktuell noch gegen unbekannt.

Von Steffen Brost