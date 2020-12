Bad Düben: Fast 100 gefüllte Stiefel warten auf die Kinder

Bad Düben

Diese Nikolausüberraschung hat vor allem die kleinsten Kurstädter begeistert. Nach dem Aufruf zur großen Stiefelaktion zum Nikolaustag landeten fast 100 Stiefel und Schuhe von Bad Dübener Kindern im Rathaus. Dort wurden sie jetzt mit allerlei tollen Sachen wie Büchern und Spielen befüllt. Natürlich durfte auch ein Schokoladenweihnachtsmann nicht fehlen. „Wir sind total glücklich, damit unseren Jüngsten in der Stadt, gerade in dieser etwas schwierigen Zeit, eine Freude bereiten zu können“, freut sich Cornelia Richter. 14 Geschäfte, Firmen und Betriebe spendeten jede Menge Preise oder Geld, damit Süßigkeiten gekauft werden können.

Kinderaugen sollen leuchten

„Ich unterstütze solche Aktionen sehr gerne, neben dem Mutter-Kind-Heim in Reibitz und dem Kinderheim Biesen auch solche Aktionen für unsere eigene Stadt. Nach diesem doch etwas verrückten Jahr sollen die Kinderaugen noch einmal leuchten. Und wir bringen auch die Menschen in die Geschäfte, wenn sie die Stiefel wieder abholen“, sagt Susan Pfalz, die in der Kurstadt eine Versicherung betreut.

Dank an alle Helfer

Die Idee für diese außergewöhnliche Aktion hatte die Bürgerinitiative Menschenskinder. Die Innenstadtinitiative von Bad Düben unterstützt das Vorhaben nach Kräften. „Wir wollten unsere Stadt in Bewegung bringen. Um so schöner ist es, das uns dabei so viele Sponsoren und Händler unterstützten“, sagt Initiatorin Simone Gensichen von der Bürgerinitiative. Auch Bürgermeisterin Astrid Münster ist begeistert. „An einem solchen Tag mit diesen bescheidenen Nachrichten gab es einen Lichtblick und einen besonderen Herzensmoment“, freut sie sich und dankt der Bürgerinitiative, der Innenstadtinitiative, den fleißigen Wichteln aus der Stadtverwaltung und der Tourist-Information.

Am 7. und 8. Dezember stehen alle gefüllten Stiefel und Schuhe in den beteiligten Geschäften und Unternehmen zu den Ladenöffnungszeiten zum Abholen bereit. Dazu sollte jedes Kind den zweiten Stiefel oder Schuh als Beweisstück mitbringen.

Hier kann man Stiefel abholen Hier können sich die Kinder ihre gefüllten Nikolausstiefel am Montag und Dienstag zu den Ladenöffnungszeiten abholen: Schreibwaren Streubel, elana Strickdesign, Haushalttechnik Lohan, Der gute Blumen-Geist, Schuhhaus Littmann, Natural Vita, Buchhandlung Lehmann, Littmanns Lederladen, Sanitätshaus Neubert, Ernstings Family, RHG Bau- und Gartenmarkt, Rewe-Supermarkt, ERGO Generalagentur Susan Pfalz, Heide Spa.

Von Steffen Brost