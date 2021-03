Wegen eines Kellerbrandes mussten Feuerwehren aus Bad Düben und den Ortsteilen am Donnerstagnachmittag in die Brunnenstraße ausrücken. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Nun ermittelt die Polizei.

Bad Düben: Feuer in Keller – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

