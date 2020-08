Bad Düben

Ein nagelneues Feuerwehrboot hat seit Anfang des vergangenen Jahres die Freiwillige Feuerwehr Bad Düben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150. Bestehen der Wehr wurde das rund 220 Kilogramm schwere und 4,40 Meter lange Mehrzweckboot aus Aluminium auf den Namen „ Bad Düben 1“ getauft. Das Flachwasserboot verfügt unter anderem über eine Bugklappe, die beispielsweise im Hochwasserfall als Einstiegsluke für Rollstuhlfahrer genutzt werden kann.

Der Bootsanleger am Muldeufer ist derzeit noch zu steil – das Feuerwehrboot kann nicht sicher ins Wasser gelassen werden. Quelle: Steffen Brost

Training im Seelhausener See bei Löbnitz

Bislang musste das Boot allerdings noch zu keinem richtigen Ernstfall zu Wasser gelassen werden. Jedoch trainierten die Kameraden mehrfach mit dem Boot und seinen Besonderheiten. Allerdings nicht in der Mulde, sondern im Seelhausener See bei Löbnitz. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Derzeit gibt es noch keinen richtigen und vor allem geeigneten Standort, wo die Wehr das Feuerwehrboot im Ernstfall in die Mulde bekommt. „Es ist schwierig. Sicher bekommen wir bei einem Ernstfall das Boot irgendwie ins Wasser. Dafür befinden sich rings um die Aluminiumkonstruktion zahlreiche Haltegriffe, damit unserer Männer das Boot tragen können. Aber es kostet eben viel Kraft“, sagte Bad Dübens Stadtteilwehrleiter Christian Noack.

Treppe ist viel zu steil

Einen Versuch, das Boot am Bad Dübener Bootsanleger in die Mulde zu bekommen, wurde aufgrund der Anlage bisher gar nicht erst versucht. Die Treppe ist viel zu steil und beim ins Wasser lassen ist dann die Sicherheit der Kameraden nicht mehr gewährleistet, wenn das Boot ins Rutschen kommt. „Das Boot funktioniert jedoch einwandfrei. Das konnten wir dank einer Kooperation mit der Feuerwehr Löbnitz im Seelhausener See bereits ausprobieren. Jetzt hoffen wir, dass es in Zukunft Möglichkeiten gibt, den Bootsanleger so anzupassen, dass wir das Boot im Ernstfall auch hier sicher in die Mulde bekommen“, hofft Noack.

Stadtchefin verspricht Nachrüstung

Das hat auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ihren Kameraden bereits zugesichert. „Wir werden den Anleger in naher Zukunft so nachrüsten, dass dort das Boot sicher zu Wasser gelassen werden kann“, versprach das Stadtoberhaupt.

