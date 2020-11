Bad Düben: Geschäfte und Sponsoren füllen Kindern Stiefel

Bad Düben

Die Bürgerinitiative Menschenskinder sowie die Bad Dübener Innenstadtinitiative planen eine Nikolausüberraschung für Bad Dübens Kinder. „Die Idee hatte Simone Gensichen von Menschenskinder. Sie hat uns angesprochen und wir fanden die Idee genauso toll“, sagt Cornelia Richter von der Stadtverwaltung. Damit wolle man Erwachsene und Kinder in der Stadt in Bewegung bringen und ihnen gerade jetzt ein Vorgefühl und Vorfreude auf die Adventszeit geben. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass auch viele Händler und Geschäfte aus unserer Stadt mitziehen und daran teilnehmen“, so Richter.

Geputzte Stiefel abgeben

Geplant ist Folgendes: Am Montag, dem 30. November, von 8 bis 16 Uhr und am Dienstag, dem 1. Dezember, von 8 bis 18 Uhr können alle Kinder bis zum Alter von 8 Jahren am Eingang des Bad Dübener Rathauses einen persönlich geputzten Kinderstiefel oder einen Schuh abgeben. Genau eine Woche später, am 7. und am 8. Dezember, stehen die gefüllten Stiefel und Schuhe in den Geschäften der Innenstadt zu den Ladenöffnungszeiten zum Abholen, Freuen und Naschen bereit. Beim Abholen sollte jedes Kind den passenden zweiten Stiefel oder Schuh als „Beweisstück“ mitbringen. Außerdem bitten die Organisatoren darum, jeden Stiefel mit dem Vor- und Nachnamen des Kindes sowie mit einer Telefonnummer zu versehen.

„Bis heute haben sich bereits zehn Bad Dübener Geschäfte und Sponsoren gemeldet, die an dieser Aktion teilnehmen wollen und Geschenke und Geld spenden. Vielen Dank dafür. In den nächsten Tagen kommen die Süßigkeiten und Geschenke im Rathaus an und wir befüllen die Stiefel mit den ganzen schönen Sachen“, freut sich Richter.

Kinder sollen schönes Nikolausfest haben

Auch Simone Gensichen von der Bürgerinitiative Menschenskinder ist schon ganz gespannt, wie viele Bad Dübener Kinder an der Stiefelaktion teilnehmen. „Wir wollen trotz dem schwierigen Jahr den Kindern ein gewohnt schönes Nikolausfest ermöglichen, die Werte und das Brauchtum teilen und Kraft geben, positiv in die Zukunft zu schauen. Lassen wir Kinderaugen leuchten!“

Von Steffen Brost