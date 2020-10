Bad Düben: Großes Theaterprojekt der Schulen startet

Bad Düben

In der Kurstadt kommt im nächsten Jahr ein Theaterstück auf die Bühne, das Schülerinnen und Schüler der Klassen drei bis zehn aller Bad Dübener Schulen im Rahmen des Ganztagsangebotes aufführen. Das Stück heißt „Die magische Tür“ und ist ein auf das ganze Schuljahr angelegtes Projekt.

50 Mädchen und Jungen sind dabei

Jetzt gab es die ersten Treffen zwischen den Theatermachern und den Akteuren auf der Freilichtbühne unterhalb der Burg. „Hier soll das Stück im nächsten Jahr aufgeführt werden. Doch bis dahin gibt es noch viel Arbeit“, sagt Christiane Müller, die gemeinsam mit Julia Tausend aus Leipzig das Projekt leitet.

Christiane Müller (links) und Julia Tausend aus Leipzig planen mit den Bad Dübener Schülern das Theaterprojekt. Quelle: Steffen Brost

Insgesamt 50 Mädchen und Jungen aus Grund- und Oberschulen sowie dem Gymnasium sind daran beteiligt. „Jeder Schule ist eine Gruppe, die intern für sich probt. Jede entwickelt dabei ihre eigene Welt. Aus den Ideen schreiben wir später das Theaterstück zusammen“, erklärt Julia Tausend. Die Geschichte handelt von einer magischen Tür, durch die man in eine fremde Welt gelangt. In diesen andersartigen Welten müssen die Schüler in verschiedenen Rollen Aufgaben bestehen.

Ab dem Frühjahr sollen gemeinsame Proben stattfinden, bis dahin wird wöchentlich in den Schulen geübt. „Sollte mal eine Schule wegen Corona geschlossen werden, machen wir per Internet weiter“, kündigt Tausend an. Die ersten Ausschnitte wollen die Theatermacher den Bad Dübenern beim Stadtfest Ende Mai zeigen. Die eigentlichen drei Aufführungen sollen zum Schuljahresende auf der Burg zu sehen sein.

Vorfreude auf das Theaterspiel

„Ich finde diese Idee super. Bei uns an der Schule gibt es schon viele Jahre eine Theater-Arbeitsgemeinschaft. Das wird ein tolles Projekt“, findet Antje Reinhold von der evangelischen Grundschule. Auch Fine Dietrich und Leni Kletzsch freuen sich auf das Theaterspielen. „Wir sind schon gespannt, welche Rolle wir bekommen“, so die beiden zehnjährigen Mädchen aus der Heidegrundschule.

Die ersten Treffen waren indes noch recht entspannt. „Wir lernen uns alle erst einmal kennen. Das wird in spielerischer Art und Weise gemacht. So tasten wir uns an das Projekt langsam heran“, erklärt Müller.

Von Steffen Brost