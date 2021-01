Bad Düben

Verschiedene Restaurants aus Bad Düben, Eilenburg und Umgebung setzen seit einigen Wochen wegen der Corona-Pandemie wieder notgedrungen auf einen Abholservice, weil Gäste nicht kommen dürfen. Nun reiht sich auch das Heide Spa Bad Düben ein. Küchenchef Martin Reiche und sein Team bieten seit einigen Tagen einen Außer-Haus-Service an.

Eintopf wochentags, Braten am Wochenende

Von Montag bis Freitag ist ein wöchentlich wechselnder, hausgemachter Eintopf erhältlich, der ohne Vorbestellung und solange der Vorrat reicht, jeweils von 11 bis 13 Uhr im Restaurant Lebensart abgeholt werden kann. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es ein Frühstück für zu Hause. Das Paket kann Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 11 Uhr mit Vorbestellung im Hotelrestaurant Allegro abgeholt werden beziehungsweise wird gegen einen kleinen Aufpreis nach Hause geliefert ( Bad Düben und Stadtteile).

Am Wochenende und an Feiertagen gibt es zudem einen Sonntagsbraten. Wöchentlich wechselnd gibt es Heide-Wildbraten von Reh und Hirsch, Großwiger Rinderbraten und Kalbsbraten. Diese können Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 13 Uhr, ebenfalls mit Vorbestellung, im Allegro abgeholt werden.

Geöffnet nur für Reisen aus beruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen

Wegen der geltenden Regelungen ist auch das Heide Spa Hotel&Resort bis vorerst 7. Februar von Montag bis Freitag lediglich für Reisen aus beruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen geöffnet, ebenso die Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung für therapeutische Behandlungen mit Verordnung. Nach Monaten des Stillstandes im letzten Jahr gibt es seit Anfang November die nächste Zwangspause, was die wirtschaftliche Situation schwierig gestaltet.

Der Stadtrat hatte jüngst dem Abschluss eines Darlehensvertrages über insgesamt 1,2 Millionen Euro zwischen der Kurbetriebsgesellschaft mbH und dem Landkreis Nordsachsen zugestimmt. Bestätigen muss dies auch der Kreistag. Dessen Sitzung im Dezember war allerdings ausgefallen.

Bestellung Montag bis Donnerstag, 10 bis 16 Uhr, unter Telefon 034243 33673 oder per Mail an info@heidespa.de

Von LVZ