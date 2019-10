Bad Düben: Hitzige Debatte um Standort für geplanten Funkmast

Bad Düben

Einen guten Handy-Empfang wollen viele. Das geht nicht ohne hochleistungsfähige Sendemasten. Und die wiederum müssen irgendwo stehen – die Frage ist: Wo? Der geplante Standort für einen Funkmast auf der Hammermühle lässt die Emotionen hochkochen. Das zeigte sich auch zur Info-Veranstaltung am Montag im voll besetzten Speiseraum der Heide-Grundschule. Anwohner laufen Sturm, weil der 34 Meter hohe Mast in der Waldstraße und damit mitten im Wohngebiet entstehen soll.

Nahe der Waldstraße soll der Funkmast in Bad Düben gebaut werden. Quelle: Steffen Brost

Eine BI hat sich gegründet, über 500 Bürger haben bisher bekundet: Wir sind gegen den Standort in der Nähe zur Wohnbebauung, aus Angst vor gesundheitlichen Risiken, die durch Studien belegt und von Betroffenen bestätigt seien. „180 Ärzte und 240 Wissenschaftler aus 40 Ländern warnen vor potenziell schweren gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Mobilfunktechnologie“, machte Ursula Hackl deutlich. Dass es um die letztlich geht, selbst wenn derzeit von GSM- und LTE-Technik die Rede ist, sieht die BI nach Aussagen an diesem Abend und auf der Webseite der Telekom bestätigt.

Hitzige Debatte bei der Bürgerversammlung

Über zwei Stunden teils hitzige Debatte zeigten – das Thema auf eine sachliche Ebene zu heben, ist schwierig. Bolko Weiland von der Telekom, Martin Voedisch von der Deutschen Funkturm AG und Peter Gamer vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie versuchten dies mit Informationen, Berufung auf wissenschaftliche Untersuchungen oder auf Entscheidungen, die bis hin auf höchstrichterlicher Ebene getroffen wurden. „Es gibt derzeit keine bestätigten Erkenntnisse, dass es, wenn die Grenzwerte eingehalten werden, gesundheitliche Belastungen gibt“, sagte Gamer beispielsweise. Messungen könnten jederzeit durchgeführt werden, auf der Internetseite der Bundesnetzagentur seien aktuelle Ergebnisse von Standorten abrufbar. Auch wenn Grenzwerte immer wieder in Frage gestellt werden, bisher gäbe es keine Erkenntnisse, Werte nachjustieren zu müssen.

Kein geeignetes Gebäude

Wie berichtet hatte die Stadt die Anfrage der Funkturm AG nach einem geeigneten Gebäude abschlägig beschieden. Gäbe es eines, hätte eine Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur ausgereicht, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Nun wurde ein privates Grundstück im Außenbereich gefunden. Für den Bau des Mastes braucht es eine Baugenehmigung des Landratsamtes. Der Stadtrat hatte das gemeindliche Einvernehmen erteilt: „Ein Nein hätte rechtlich keine Auswirkungen gehabt“, machte Münster deutlich.

„Das ist totaler Irrsinn“

Anwohnerin Simone Kühne lässt dennoch eine Frage nicht los: Wenn die Planungen im November 2017 angeschoben wurden, Glasfaser- und Telekom-Ausbau die Lage aber zwischenzeitlich verändert und verbessert haben – warum muss dieser Mast jetzt zwei Jahre später immer noch errichtet werden: „Ich verstehe das nicht. Das ist totaler Irrsinn.“ Für Bolko Weiland bleibt es dabei: Die Telekom hat den Auftrag, Funklöcher zu schließen und auf der Hammermühle ist eins.

Telekom hält am Vorhaben fest

Gibt es nun ein Ergebnis? Zumindest keines, was auf ein baldiges Ende der hitzigen Debatte hindeutet. Die Telekom hält am Vorhaben fest, der Anspruch auf eine Baugenehmigung besteht. Die Anwohner sagen: Wir brauchen und wollen den Mast nicht und wenn überhaupt, dann in ausreichender Entfernung zur Wohnbebauung. Verwaltung und anwesende Stadträte haben sich darauf verständigt, nochmal an die Telekom wegen einer Standort-Alternative heranzutreten.

Telekom und Funkturm AG: Standort Waldstraße ideal

Ob es die gibt, ist angesichts der Lage im Landschaftsschutzgebiet fraglich. Telekom und Funkturm AG haben zudem signalisiert: Der Standort in der Waldstraße ist ideal, weiter weg liegende Areale würden bedeuten, wegen des Abdeckungsgrades weitere Masten errichten zu müssen. Durchaus möglich ist, dass die aktuelle Diskussion Bad Düben künftig vor die Grundsatzfrage stellt: Funk ja oder nein. Dann aber nicht nur für die Hammermühle, sondern die gesamte Stadt. Acht Sendemasten und Antennenanlagen auf Dächern gibt es zurzeit.

Für BI viele Fragen ungeklärt

Für die BI bleiben an diesem Abend viele Fragen ungeklärt und Zweifel, weil Zahlen und Fakten nicht quellenhinterlegt präsentiert wurden. Kritik gab es auch, weil Redebeiträge der von der BI benannten Experten nicht zugelassen wurden. Astrid Münster begründete dies mit dem Hinweis auf das mit dem Stadtrat abgestimmte Vorgehen für diesen Abend. Gegebenenfalls sei dies ein Thema für eine weitere Veranstaltung. So wie einige Stadträte versuchte Matthias Damm trotz aller Emotionalität immer wieder, die Diskussion zu versachlichen: „Wir werden das Problem nicht verhindern, können aber versuchen eine Lösung zu finden, mit der eine Netzabdeckung erreicht, dem Menschen aber nicht geschadet wird.“ Sein Appell lautet: „Ein Herz für die Dübener, Vernunft statt Politik.“

Von Kathrin Kabelitz