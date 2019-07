Bad Düben

Trotz der Hitze in den letzten Tagen laufen die Rohbauarbeiten für den Hortneubau zwischen Heidegrundschule und Oberschule in Bad Düben. Jetzt werden Bodenplatte und die Wände für den südlichen Anbau sowie die Fundamente für die Stahlkonstruktion des Übergangs zur Heidegrundschule betoniert. Wie von Christiane Schur, Sachbearbeiterin Hochbau und Technisches Gebäudemanagement, zu erfahren war, wurden zwischenzeitlich die Aufträge für die Metallkonstruktion des Verbindungsganges zur Heidegrundschule sowie die Zimmerarbeiten vergeben.

Zwischen Heidegrundschule und Oberschule in Bad Düben entsteht bis Ende 2020 der neue Hort. Quelle: Steffen Brost

„Da aufgrund der Form des Baukörpers für diese Arbeiten ein detailliertes Vorortaufmaß erforderlich ist, können die Vorbereitungen für diese Arbeiten, unter anderem Werksplanung und Fertigung in der Werkstatt, erst nach Fertigstellung des Rohbaus erfolgen. Sodass nach Abschluss der Rohbauarbeiten Ende Juli/Anfang August mit einer Bauunterbrechung auf der Baustelle zu rechnen ist“, kündigte Schur an.

Umplanungen erforderlich

Mittlerweile ist auch klar, das der Kostenplan mit ursprünglich rund drei Millionen Euro für den Bau nicht gehalten werden kann. Denn nach Vorlage der ersten Leistungsverzeichnisse für Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Elektro- und Informationstechnik und der entsprechenden Kostenanschläge im März 2019 musste das gesamte Konzept des sommerlichen Wärmeschutzes und der Belüftung erneut in den Blick genommen werden. Im Ergebnis der erforderlichen Umplanungen stehen nun die Ausbildung von zusätzlichen massiven Wandflächen und die Installation einer Klimaanlage, die für den großen gemeinschaftlich genutzten Marktplatz im Erdgeschoss eine angenehme Temperierung und damit Nutzung auch in den Sommermonaten zulässt. Zudem werden sämtliche Außenfensterflächen, außer den Fluchttüren, mit Außenjalousien ausgestattet.

Ziel ist geschlossene Außenhülle

Erst nach dieser Umplanung konnten die öffentlichen Ausschreibungsverfahren für diese Gewerke jetzt gestartet werden. Mit einem Beginn dieser Arbeiten ist jedoch nicht vor Oktober dieses Jahres zu rechnen. Ebenso werden derzeit die Ausschreibungen für die Dachabdichtung, für Fenster, Verglasung und Sonnenschutz vorbereitet. Sie sollen zeitnah veröffentlicht werden, damit der Hortneubau eine geschlossenen Außenhülle erhält und die dann folgenden Innenausbauarbeiten auch bei schlechterer Witterung ausgeführt werden können.

Fertigstellung voraussichtlich erst Ende 2020

„Aufgrund der bereits absehbaren Mehrkosten für das Projekt mussten für die weitere Planung leider auch jetzt schon Reduzierungen wie der Entfall der Dachterrasse und die Verringerung der Dachbegrünungsflächen, was auch Einsparungen im Bereich des Holzbaus ermöglicht, in Kauf genommen werden“, so Schur. Genaue Kostenprognosen für das Gesamtprojekt könnten jedoch erst nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse für die finanziell großen Lose erfolgen. Aufgrund der bereits jetzt eingetretenen Verzögerungen aus dem Planungsprozess werde eine Fertigstellung des Hortneubaus voraussichtlich erst Ende 2020 erfolgen.

Von Steffen Brost