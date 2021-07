Bad Düben: Impro-Festival steigt im Kulturbahnhof

Bad Düben

Der Verein Dübener Heide und der Kulturbahnhof Bad Düben öffnen der Kunst ihre Tore und laden vom 16. bis 18. Juli zum 1. nachhaltigen Improvisationstheater-Festival in der Dübener Heide ein. Unter dem Titel „Wahrnehmen.Reflektieren.Gestalten“ setzen sich Laien- und Profischauspielerinnen und -schauspieler ohne Skript und ohne Drehbuch auf kreative und spielerische Art und Weise mit der Zukunft auseinander. Inspiriert von Vorgaben des Publikums lassen sie manch komisch-skurrile, dramatische oder unterhaltsame Szene entstehen.

Showprogramm geplant

Vor wenigen Wochen hatten die Macher der Bahnhofsgenossenschaft im und am Kulturbahnhof alles in Ordnung gebracht, damit das kulturelle Leben nach Monaten des Stillstandes wieder Fahrt aufnehmen kann. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Showprogramm.

Das Programm am Freitag

Den Beginn macht am Freitag um 20 Uhr das Theaterduo „Knalltheater“ aus Leipzig. Susanne Bolf und Larsen Sechert improvisieren sich mit „Geschichten aus Absurdistan“ in groteske Welten, die den Alltag in ganz neue Farben tauchen.

Das Programm am Sonnabend

Am Samstag lädt das Ensemble zu gleich zwei Werkschauen ein. Um 18 Uhr zeigen die Schülerinnen und Schüler der Karl-Neumann-Schule aus Eilenburg unter dem Titel „Da heult jemand“ Sichtweisen auf den Wolf. Um 19.30 Uhr führen Laienschauspieler das zuvor im Workshop mit Theaterpädagogin Angela Kobelt Gelernte in dem Stück „Spielflächen des Handelns“ auf. Unterstützt von Impro-Profis veranschaulichen sie, wie man – zumindest auf der Bühne – für alle Unwägbarkeiten des Alltags eine Lösung finden und mit spielerischer Leichtigkeit und fröhlicher Weltoffenheit die Zukunft „erspielen“ kann. Um 20.15 Uhr gibt das „All Inclusive Improvisationstheater Leipzig“ sein Format „Ja, und? Eine Reise in unbekannte Sphären“ zum Besten.

Das Programm am Sonntag

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag um 14 Uhr die Show für Kinder. In „Frag doch mal den Klaus“, einem Format des Würzburger Trios „Damenwahl“, dürfen Kinder dem griesgrämigen Rentner Klaus Löcher in den Bauch fragen.

Außerdem wird am Samstag ganztägig das Team um Herdenschutzexpertin Annett Lindau dabei sein, um die Akteure mit ihrem Wissen sowie mit Requisiten und Materialien in den Workshops und auf der Bühne zu unterstützen. Auch ein Info-Stand zum Thema Wolf und Herdenschutz wird an diesem Tag mit vor Ort sein.

Die Durchführung des Festivals wird ermöglicht durch ein Preisgeld des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

www.naturpark-duebener-heide.de/entdecken/festival-improvisationstheater

Von LVZ