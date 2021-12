Bad Düben: Junge Familie kritisiert Raserei am Waldwinkel

Dass sie an einer viel befahrenen Straße wohnen, wenn sie in den Waldwinkel ziehen, das wusste Familie Laicht, aber nicht, dass es solch eine Raserstrecke ist. Nun haben sie die Behörden eingeschaltet.

