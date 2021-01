Bad Düben: Kann Landschaftstheater dieses Jahr laufen?

Bad Düben

Der erste Workshop für das Bad Dübener Projekt Landschaftstheater 2021 ist geschafft – wenn auch anders als ursprünglich geplant. Denn das Treffen fand nicht wie bei den vergangenen drei Stücken in der Sporthalle am Kirchplatz statt, sondern digital bei jedem zu Hause. Wegen Corona wurde das Präsenztreffen vorsichtshalber gestrichen. „Für uns ist das eine völlig neue Situation. Trotzdem wollten wir den ersten Workshop nicht ausfallen lassen und haben ihn online veranstaltet“, erzählt Theatermacherin Henriette Lippold. Um so mehr sei sie gänzlich überrascht und beeindruckt, wie viele junge und ältere Interessenten, es seien über 30 gewesen, daran teilgenommen haben. „Normalerweise trifft man sich real, weil man bei dem ersten Treffen ein Gefühl kriegen muss, wer macht mit, wer bekommt welche Rolle und entwickelt daraus später das Stück“, erklärt sie.

Im April muss das Stück fertig sein

Mittlerweile steht der zweite Workshop im Januar auf dem Terminplan. Wenn überhaupt, so kann auch dieser nur online über die Bühne gehen. „Wir brauchen eine Dateline, die den weiteren Verlauf kennzeichnet. Spätestens im April müssen wir ein fertiges Stück haben. Und wir müssen im Frühjahr entscheiden, ob es im Sommer möglich sein wird, mit rund 500 Zuschauern pro Vorstellung durch unsere Stadt zu ziehen“, so Lippold weiter.

Anzeige

Zusagen für Förderung sind da

Gemeinsam mit Regisseur Stefan Kaminsky und Julia Tausend will die 39-Jährige dieses Jahr ein neues Stück in der Kurstadt zeigen. Die Planungen haben begonnen. Erste Fördermittelzusagen seitens der Stadt Bad Düben, der Sparkasse sowie weiterer Sponsoren liegen bereits vor. Die Theatermacher wollen alle Hebel in Bewegung setzen, das Projekt dieses Jahr umzusetzen. „Wir wollen damit den Menschen eine Perspektive geben und wieder etwas Kultur in unsere schöne Stadt bringen. Corona hat vieles einschlafen lassen. Es wäre ein gutes Signal, wenn wir das hinbekommen würden“, blickt Lippold hoffnungsvoll in die Zukunft.

Arbeitstitel „Die große Frage“

Nach „Die große Suche“ (2012), „Die große Dürre“ (2015) und „Die große Reise“ (2018) heißt der Arbeitstitel für das vierte Stück „Die große Frage“. Inhaltlich beschäftigt sich das Stück mit den heutigen Werten. Der Held des neuen Stückes ist ein klassischer Außenseiter. Doch mit Köpfchen und Mut kann er eine drohende Katastrophe abwenden. Unverhofft geht er als Sieger aus einer scheinbar unlösbaren Situation hervor und wird zum Helden. Zunächst überfordert mit seiner neuen Führungsposition versucht er nun, weiterhin seine gute Sache zu vertreten, egal um welchen Preis. Der Zweck heiligt ihm die Mittel und die einstmals so hoffnungsfrohe Zukunft droht erneut im Dunkel zu versinken. Doch zum Glück gibt es auch in diesem Stück wieder jemanden, der die Menschheit vor dem Abgrund bewahrt.

Lesen Sie auch:

Profi-Schauspieler wollen wieder mitmachen

Beim Theaterprojekt in diesem Jahr gibt es auch Veränderungen, Mitspieler müssen diesmal mindestens zwölf Jahre alt sein. Viele bekannte Profi-Schauspieler aus den vergangenen Jahren wie Melanie Marschke, Günter Schoßböck, Sven Reese und andere haben bereits Interesse signalisiert, wiederum an Bord sein zu wollen. Lippold rechnet zudem auch wieder fest mit der Teilnahme von Kurrende, Posaunenchor und Turnverein. Gespielt werden soll wie in den Vorjahren erneut an verschiedenen Orten der Stadt. Die genauen Spielplätze wollte Lippold jedoch noch nicht verraten.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt planen die Theatermacher sechs Veranstaltungen mit jeweils rund 500 Zuschauern pro Vorstellung. Die Generalprobe soll am 27. August und die Premiere am 28. August stattfinden. Weitere Vorstellungen sind für den 29. August sowie für den 3., 5., 10. und 11. September geplant.

Von Steffen Brost