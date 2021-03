Bad Düben: Kinder pflanzen Bäume im Kirchenforst

Bad Düben

Einen ganz besonderen Unterrichtstag erlebten jetzt Mädchen und Jungen aus einer vierten Klasse des evangelischen Schulzentrums in Bad Düben. Statt Mathe, Geografie oder Kunst ging es in den nahegelegenen Kirchenforst, nördlich der Kurstadt. Dort wird gerade eine gerodete Fläche von 1,3 Hektar neu aufgeforstet.

„Wir behandeln in der Schule gerade das Thema Wald“, berichtete Projektmitarbeiter Udo Reiss. Außerdem habe man vor kurzem an einem Wettbewerb der Papierindustrie in Österreich teilgenommen. „Dafür haben wir ganz viele Bäume aus Pappe gebastelt und dorthin geschickt. Zu dem Unterrichtsthema war auch eine Baumpflanzaktion in der Dübener Heide geplant.“

Fläche wird aufgeforstet

Die Aktion startete diese Woche mit Unterstützung des Vereins Dübener Heide bei Revierförster Andreas Schirmer vom Kirchenforst. Die Fläche wurde einst von Wintersturm Friederike stark in Mitleidenschaft gezogen. „Viele Bäume sind damals umgefallen, so das wir hier neu aufforsten müssen. Die Schüler haben heute die ersten kleinen Traubeneichen in die Erde eingepflanzt.“ Jetzt dauere es ein paar hundert Jahre, bis daraus dicke große Bäume werden.

Von Steffen Brost