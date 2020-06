Bad Düben: Klarinettisten-Duo überrascht Senioren

Bad Düben

Der Auftritt war nur kurz. Dennoch strahlten die Bewohner der beiden Bad Dübener Pflegeheime der Arbeiterwohlfahrt und der Diakonie danach. Für einige Augenblicke durften sie bei bestem Sommerwetter gepflegte Kultur direkt vor ihrer Haustür genießen. Die Klarinettisten Maxim Barabach und Andreas Treffurth von der Sächsischen Bläserphilharmonie überraschten die Rentner jetzt bei zwei kleinen Konzerten mit klassischen und volkstümlichen Weisen.

Die Klarinettisten Maxim Barabach (rechts) und Andreas Treffurth von der Sächsischen Bläserphilharmonie haben jetzt für die Bewohner der Bad Dübener Pflegeheime gespielt, hier bei der Arbeiterwohlfahrt. Quelle: Steffen Brost

„Wir wollen spielen“

„Wir sind aktuell als kleine Formationen in Pflegeeinrichtungen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen unterwegs und spielen kleine Konzerte. Die aktuelle Situation ist für uns als Musiker keine gute. Viele Konzerte wurden und werden aktuell noch abgesagt. Wir wollen spielen und haben uns dieses Projekt überlegt und kommen zu den Menschen in die Städte und Dörfer“, sagte Andreas Treffurth.

Anrechtsreihe soll im September weitergehen

Eigentlich wären die Musiker in viel größerer Besetzung da. Erst im März startete das Orchester in der Kurstadt mit einer neuen Anrechtsreihe im Heide Spa. Mit vier thematisch unterschiedlichen Konzerten immer am Sonntagnachmittag wollte sich das Orchester dem Publikum in Nordsachsen präsentieren. Das Konzert im Mai musste abgesagt werden, nun soll es im September weitergehen. Ein besonderes Angebot für diese Konzertreihe ist der eigens dafür organisierte Bustransfer, der das Publikum aus dem ländlichen Raum bequem bis zum Konzertort bringt. Mit dem Erwerb einer Anrechtskarte kann man die gesamte Konzertreihe inklusive kostenfreiem Transferservice ab Delitzsch, Eilenburg, Torgau und Bitterfeld-Wolfen erleben.

Auftritt hat gefallen

Den Senioren gefiel der Kurzauftritt. Begeistert war auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), die es sich nicht nehmen ließ, kurz beim Minikonzert bei der Awo vorbeizuschauen.

Das bis heute einzige Orchester unter den deutschen Konzert- und Theaterorchestern in sinfonischer Bläserbesetzung wurde 1950 unter dem Namen Rundfunk-Blasorchester Leipzig gegründet und war 41 Jahre für den Rundfunksender in Leipzig tätig. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist national wie international ein gefragtes Orchester.

