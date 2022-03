Bad Düben: Kleiderbörse findet nicht statt – das ist der Grund

Bad Düben

In Eilenburg soll nach langer Pause die Kleiderbörse heute von 9 bis 12 Uhr in der Nikolaikirche stattfinden. Die Organisatoren der Frühjahrsauflage der Kleiderbörse in Bad Düben haben diese für den 2. April aber nun absagen müssen.

Räume in der Kita Märchenland stehen vorerst für die Kleiderbörse nicht zur Verfügung

Nach dem Aus im ehemaligen Würfel am Schalm hatte das Organisatorenteam um Katja Sonntag zwar nach vielen Recherchen neue Räume gefunden. „Nach der Eröffnung des Hortes Biberburg hatten wir dank der Leiterin Susanne Kleinstück und der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen die Zusage über die Nutzung des früheren Horts in der Kita Märchenland erhalten“, so Katja Sonntag. „Allerdings werden nun infolge der aktuellen Situation in der Ukraine vorerst alle Räume als Lagermöglichkeit oder Begegnungsstätte für die Flüchtlinge umstrukturiert. Demnach ist der Einzug der Kinderkleiderbörse mit allem Equipment zum 2. April nicht realisierbar, „was die Leiterin des Awo-Kindergartens sowie das KKB-Teams sehr bedauern. Aber natürlich haben wir vollstes Verständnis.“ Somit bliebe nur die Hoffnung, dass die Herbst- und Winterbörse am 10. September stattfinden kann.

Kleiderbörsen-Team sucht neue Räume

Da die Nutzung der Räume des früheren Horts im „Märchenland“ in Bad Düben jedoch auch für September unsicher ist, startet das Team der Kinderkleiderbörse jetzt einen Aufruf: „Wir suchen längerfristig eine Variante, um zweimal jährlich – Ende März und Anfang September – eine Fläche von mindestens 140 Quadratmetern für unsere Kleiderbörse nutzen zu können. Gern auch Lagerhallen oder Säle in gastronomischen Einrichtungen. Da wir alle ehrenamtlich tätig sind, sollte die Nutzung möglichst mietfrei oder gegen eine kleine Entschädigung erfolgen.“

Kinderkleiderbörse startete einst in Krina

Die Kinderkleiderbörse gibt es schon seit vielen Jahren. Anfangs fand sie in Krina statt. Wegen des enormen Zulaufs suchten die Organisatoren dann nach neuen Räumen in Bad Düben und fanden sie seit März 2014 im ehemaligen Würfel Am Schalm. Das Gebäude wurde mittlerweile an die VIG GmbH verkauft, die auch schon den anliegenden Wohnkomplex zu seniorengerechten Wohnungen umgebaut hat.

„An dieser Stelle ist es höchste Zeit, sich bei der Stadtverwaltung Bad Düben für die große Unterstützung über acht lange Jahre zu bedanken, denn ohne diese wäre die Durchführung einer in diesem Umfang stattgefundenen Kleiderbörse nie möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Frau Mosebach sowie Herr Loepert für die organisatorische Hilfe bei der Pflege der Außenanlage und den Mitarbeitern der Firma ALBA, welche sich regelmäßig um die Grundstückspflege gekümmert haben“, so Katja Sonntag. Nicht zuletzt seien sie aber auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) dankbar, die die Nutzung des Würfels für diese lange Zeit genehmigt und auch die Kinderkleiderbörse im September 2021 – trotz vorherigem Verkauf – nochmals ermöglicht hat.

Wer die Arbeit unterstützen und den Erhalt der Kinderkleiderbörse fördern möchte, meldet sich bei Katja Sonntag unter der E-Mail: katson@gmx.de.

Von ka