Bad Düben: Kultur in der Bibliothek der Schauwerkstätten

Bad Düben

In der nun fortschreitenden dunklen Jahreszeit bietet der Verein Museumsdorf Dübener Heide mehrere kulturelle Veranstaltungen in der Bibliothek der neuen Schauwerkstätten in Bad Düben an und lädt dazu ein.

Sächsische Balladen von Lene Voigt

Am Freitag, dem 1. November, um 18 Uhr, liest Professor Werner Stärtzel sächsische Balladen von Lene Voigt unter dem Titel „ Lene Voigt in Poesie und Prosa“, statt Eintritt wird um eine Spende für den Verein gebeten.

Schauwerkstätten kennenlernen

Am 9. November von 9.30 bis 12.30 Uhr besteht die kostenlose Möglichkeit, die im Aufbau befindlichen „ Schauwerkstätten in Aktion“ kennenzulernen. In jedem Raum werden Vereinsmitglieder oder kompetente Handwerker auf Fragen der Besucher antworten. Ansprechen möchten die Veranstalter besonders die Freunde des Museumsdorfes, welche Freude am Kennenlernen oder Arbeiten mit alten Handwerkstechniken haben und sich vielleicht zu aktiver Mitarbeit im Verein anregen lassen.

Interessanter Reisebericht

Am 15. November um 18 Uhr berichtet Mario Schwertner noch einmal über seine Wanderung entlang der gesamten Pazifikküste der USA, den Pacifik-Coast-Trail. Wegen zu großer Nachfrage konnten in der Löwenscheune viele Interessenten den interessanten Reisebericht nicht erleben – dies kann nun nachgeholt werden. Eintritt drei Euro.

Von LVZ