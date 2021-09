Bad Düben

In Bad Düben müssen in verschiedenen Straßen weitere Schachtdeckel ausgewechselt werden. Das bringt in der Woche ab 27. September Straßensperrungen mit sich. Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide hat folgende Arbeiten geplant: Montag – Altstädter Straße: Sperrung ab morgens. Abends soll die Straße wieder geöffnet werden. Dienstag – Paradeplatz Umleitung über linke Seite Paradeplatz (Einbahnstraße wird gedreht), weitere Umleitung über Außenring.

Weitere Straße gesperrt

In dieser Woche werden weitere Straßen morgens gesperrt und am nächsten Morgen geöffnet: Mittwoch – Bitterfelder Straße (gemeinsam mit VEW, Donnerstag – Neuhofstraße, 1. Oktober – Am Bruch, Tiefensee und Postweg halbseitige Sperrung.

Havarie in der Altstädter Straße

Anfang des Monats hatte eine Havarie in der Altstädter Straße für eine rund anderthalbwöchige Straßensperrung in der Innenstadt gesorgt. Zunächst hatte ein defekter Trinkwasserschieber in Höhe der Hausnummer 18 ein Teilstück der B 183 unter Wasser gesetzt. Bei Reparaturarbeiten wurde nahe des Rathauses dann eine leichte Absenkung der Straßenoberfläche beobachtet und unterhalb des Gullydeckels ein großer Hohlraum festgestellt.

Von LVZ