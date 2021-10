Der 16-jährige Bad Dübener Michel Listemann leidet am Fragilen-X-Syndrom. Im Rathaus hat er nun erfolgreich in die Berufswelt hineingeschnuppert. Hier erzählt er über sein Praktikum. Bad Dübens Bürgermeisterin sieht in Sachen Inklusion eine Aufgabe für die Stadt.