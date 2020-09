Bad Düben

Es hat ein bisschen den Charakter von Wild-West. Erst stand nur ein Pavillon samt Sitzgruppe da. Jetzt kamen noch ein kleines Indianertipi, ein Vogelhäuschen, eine Feuerstelle und ein begonnener Sandkasten dazu. Umsäumt wird die Miniranch von zahlreichen Baumstämmen.

Mieter gestaltet Wiesenfläche um

Mieter Frank Brückner gestaltete einen Wiesenbereich im Wohngebiet Hüfnermark etwas um. Ob das wohl dem Vermieter gefällt? Quelle: Steffen Brost

Erbauer ist Mieter Frank Brückner. Seit einigen Tagen gestaltet er vor seinem Wohnhaus im Neubaugebiet Hüfnermark in Bad Düben eine Wiesenfläche um. Doch nicht allen gefällt diese Art von Verschönerungen. In den sozialen Medien wird eifrig darüber diskutiert, ob man das schön finden soll – oder eben auch nicht. Die Meinungen reichen von Abriss bis Zustimmung zu dieser Art von Veränderung.

Was sagt der Vermieter dazu?

Fakt ist, eine Genehmigung seitens der Vermieter, der Leipziger ALS GmbH Immobilienmanagement, für diesen Aufbau liegt wohl nicht vor. Bewohner sprachen bereits davon, dass dem Erbauer sogar schon eine schriftliche Aufforderung vorläge, das alles wieder zurückzubauen.

Der will jedoch davon nichts wissen. Seit 26 Jahren wohnt Frank Brückner im Wohngebiet Hüfnermark. „Ich habe schon immer mein Wohnumfeld gepflegt. Oft genug hab ich die Grünanlagen am Haus in Ordnung gebracht. Und jetzt im Sommer hab ich mir dann mal die Fläche am nördlichen Giebelbereich unseres Blockes vorgenommen“, erzählt Brückner.

Sein Vorgehen will er nach eigenen Angaben auch mit dem zuständigen Hausmeister im Wohngebiet abgesprochen haben. „Der hat gesagt, ich könne die Ecke bewirtschaften und gestalten, wie ich will“, behauptet Brückner.

Bewohner helfen mit

Ob das wirklich so ist, weiß nur der Mieter selbst. Hausmeister und Immobilienunternehmen wollen sich auf LVZ-Anfrage zu den Verschönerungsarbeiten nicht öffentlich äußern. Für den 63-jährigen Frank Brückner kein Problem. Er ließ vergangene Wochen einen Lkw voller Baumstämme anliefern und umzäunte die Miniranch damit. „Ich plane hier noch einen Sandkasten und will noch einiges Grün anpflanzen. Einige Blumen und auch Gras sind schon gepflanzt und gesät. Ich mache das nicht komplett allein, auch andere Bewohner helfen mir mit. Schließlich ist das etwas für die Allgemeinheit und nicht nur für mich selber“, so der Bad Dübener.

Hier kann doch nicht jeder machen, was er will

Doch anderen sind die Gestaltungsversuche ein Dorn im Auge. „Hier kann doch nicht jeder machen, was er will. Wie sieht es beispielsweise mit der Versicherung aus, wenn hier mal einer stürzt. In meinen Augen gehört das abgerissen“, fordert eine Bewohnerin, die ihren Namen nicht nennen will.

Mieter Brückner will weitermachen

Frank Brückner versteht derweil die ganze Aufregung nicht und gibt sich um die Erhaltung seiner kleinen Ranch kämpferisch. „Wer macht denn hier etwas? Früher gab es mal nur einen Hausmeister in dem Wohngebiet. Da wurden sogar noch die Grünanlagen gepflegt. Heute ist das meiner Meinung nach nicht mehr so. Die beiden Hausmeister sind fast nur noch damit beschäftigt, Wohnungen in Ordnung zu bringen. Die Grünanlagen vor den Häusern bleiben dann aber auf der Strecke. Und da habe ich mich eben selbst mal gekümmert und etwas in die Hand genommen. Und ich bin damit noch lange nicht fertig“, kündigt Brückner schon weitere Verschönerungen an.

