Bad Düben: Mit dem Schwimmabzeichen in die Ferien

Bad Düben

Die 22 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen aus dem Evangelischen Schulzentrum Bad Düben stehen am Beckenrand. Wencke Stein sowie die Sportlehrer Cristian Telehuz und Kevin Kittler geben ihnen die letzten Hinweise. Heute ist die große Abschlussprüfung für das Schwimmabzeichen in Bronze. Ein ganzes Schuljahr haben die Schüler im Heide Spa auf diesen Tag hin trainiert. „Zum Lehrplan der zweiten Klassen gehört in unserer Grundschule das Schwimmen lernen. Einmal pro Woche gibt es eine Stunde Unterricht. Leider konnten wir in diesem Schuljahr durch Corona einige Wochen nicht üben. Aber alle sind trotzdem gut auf den heutigen Tag vorbereitet“, erzählt Telehuz. Insgesamt muss jeder 200 Meter Schwimmen, vom Startblock ins Wasser springen, zwei Meter tief tauchen und die Baderegeln auswendig können.

Alle schaffen die Zeit

Dann geht es los. In Vierergruppen geht es ins 22 Grad kalte Wasser. Charlotte, Theo und Pepe sind etwas nervös. Alle wollen die Prüfung mit Erfolg schaffen. Fast eine viertel Stunde haben die Schüler Zeit, die Strecke zu absolvieren. Die Sportlehrer laufen am Beckenrand mit, feuern ihre Schützlinge an und geben Hinweise für ein korrektes Schwimmen. „Die Finger zusammen machen und das Atmen nicht vergessen. Komm, du schaffst das. Es ist nicht mehr weit“, feuert Kevin Kittler seinen Schüler an. Gleich im ersten Durchgang schaffen alle die Strecke unter der vorgegebenen Zeit. Auch Tauchen und Springen klappen prima. „Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Jetzt friere ich aber“, jubelt die achtjährige Charlotte Blaas.

Die Zweitklässler Arvid Wegener (links) und Charlotte Blaas vom Evangelischen Schulzentrum Bad Düben haben ihre Schwimmprüfung im Natursportbad mit Bravour gemeistert. Quelle: Steffen Brost

Schwimmabzeichen gibt es gleich vor Ort

Die letzte Hürde sind die Baderegeln, jeder muss zwei aufsagen. Auch diese Prüfung nehmen die Mädchen und Jungen bis auf ein paar Ausnahmen mit Bravour. Noch vor Ort bekommen sie das kleine Schwimmabzeichen in Bronze verliehen. „Juhu, ich hab es geschafft. Jetzt kann ich allein ins Schwimmbecken springen. Vielleicht mache ich irgendwann noch das silberne Abzeichen“, freut sich Charlotte auf die bevorstehenden Sommerferien.

Von Steffen Brost