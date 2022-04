Bad Düben: Mühlencafé öffnet wieder

Bad Düben

Ab Mai zieht wieder jeden Sonntag der Duft von frischem Kuchen und Kaffee über das Gelände an der Obermühle. Bis Ende September öffnet jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr das Mühlencafé seine Pforten. Bei einem der Arbeitseinsätze des Vereins Museumsdorf Dübener Heide ist extra dafür ein neues Schild entstanden – handbemalt von Vereinsmitglied Petra Heiden. „Das kommt auf einen alten Leiterwagen und vor das Gelände, wo es Besucher und Spaziergänger zu unseren Kaffeesonntagen einladen soll“, sagte Heiden.

Neuer Wasserzulauf zum Obermühlenteich

Die Mitglieder haben sich für die kommenden Wochen einiges an Aufgaben gestellt. So wird unter anderem der Backofen für das sonntägliche Brotbacken vorbereitet. „Bis zum Mühlentag am Pfingstmontag soll der Zulauf vom Obermühlenteich zu unserem neuen Wasserrad fertiggestellt sein. Das wird das Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik in den nächsten Tagen angehen“, sagte Klaus Morgenstern vom Vereinsvorstand.

E-Bike-Ladestation soll bis zum Mühlentag fertig sein

Zudem sollen bis zum Mühlentag auch die neue E-Bike-Ladestation am Hofeingang, die Handyladestation auf dem Gelände und die neue Elektrik im alten Mühlengebäude fertiggestellt sein. Fertig dagegen ist die historische Werkstatt der Stellmacher in der Ölmühle. Jetzt wartet nur noch die alte Seilerausstellung unter dem Mühlendach auf ihre Fertigstellung.

Verein hofft auf neue Mitglieder

Mit der neuen Saison hofft der Bad Dübener Verein aber auch auf neue Mitglieder, die sich rund um alte Technik und so ein Projekt wie die Obermühle interessieren. „Es darf jeder gern vorbeischauen, der Lust auf so etwas hat. Bei uns darf man einfach mitmachen. Wir sind eine tolle Truppe und können immer Verstärkung gebrauchen“, sagt Morgenstern und hofft auf neue Leute.

Von Steffen Brost