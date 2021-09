Bad Düben: Nachwuchs für die Bundespolizei

Bad Düben

In der Bundespolizeiabteilung Bad Düben sind drei neue Lehrgruppen aus dem Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Diez (Rheinland-Pfalz) angekommen. Die 63 neuen Polizeimeisteranwärter und Polizeimeisteranwärterinnen werden hier in Nordsachsen die Ausbildung im zweiten Dienstjahr durchlaufen. Begrüßt wurden sie von Außenstellenleiter Polizeihauptkommissar Thomas Bock.

Praktische Ausbildung im Fokus

„Die Ausbildung wird auch weiterhin durch Angehörige aus der Bundespolizeiabteilung Bad Düben unterstützt, so werden wiederum sechs Polizeivollzugsbeamte als Fachlehrer und Lehrkräfte sowie zwei Polizeivollzugsbeamtinnen im Organisationsbüro tätig sein“, erklärte Polizeisprecher Michael Marx. „Im Gegensatz zum ersten Dienstjahr, in dem während der Basisausbildung die theoretischen Grundlagen für das polizeiliche Handeln gelegt werden, geht es im zweiten Dienstjahr neben der weiterführenden fachtheoretischen, vor allem um die fachpraktische Ausbildung. Hier liegt der Schwerpunkt bereits auf dem praktischen Tätigwerden als Polizeibeamter.“

Die jungen Polizisten werden ihr theoretisches Wissen unter anderem in den Fächern Einsatzrecht, Einsatzlehre, öffentliches Dienstrecht, Kriminalistik, in der politischen Bildung, aber auch in Deutsch und Englisch weiter vervollkommnen, um dann in den folgenden Praktika bei Grenzschutz, Bahnpolizei, Luftsicherheit und Bereitschaftspolizei in den entsprechenden Bundespolizeidienststellen das Erlernte schon einmal anzuwenden. Das Praktikum in der Bundesbereitschaftspolizei absolvieren sie in den Einheiten der Bundespolizeiabteilung.

In der Bundespolizeiabteilung Bad Düben findet bereits seit 2014 die Ausbildung des zweiten Dienstjahres statt, Auslöser für diese Maßnahme war und ist die laufende Einstellungsoffensive um den steigenden Bedarf an Polizeivollzugsbeamten beziehungsweise den zu erwartenden Altersabfluss der kommenden Jahre auszugleichen.

Maskenpflicht im Schulungsraum

Dafür wurde die Ausbildung des zweiten Dienstjahres von der Bundespolizeiakademie an die Bundespolizeiabteilungen ausgelagert. In Bad Düben befindet sich eine Außenstelle des Aus- und -fortbildungszentrums Eschwege (Hessen)

Auch Corona wird die jungen Frauen und Männer weiter beschäftigen. Während der Ausbildung gilt in der Bad Dübener Ausbildungsstätte das Corona-Hygienekonzept. Angefangen von der Maskenpflicht im Schulungsraum bis hin zu den Abstandsregeln. „Wir hoffen, dass die sogenannte Fernlehre, sprich das Lernen zu Hause über Hausaufgaben, den Auszubildenden erspart bleibt. Die Verbindung über Computer und über Telefon kann den persönlichen Kontakt zu den Fachlehrern und Lehrkräften keinesfalls ersetzen“, blickt Thomas Bock hoffnungsvoll in das neue Ausbildungsjahr.

Von Steffen Brost