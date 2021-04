Bad Düben: Polizei startet Aktion „Blitz für Kids“

Bad Düben

Die Ausbeute ist mager, aber auch gut zugleich. Denn bei der in dieser Woche begonnenen Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ hielten sich in Bad Düben bisher die meisten Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsvorgaben. „Seit Montag läuft ‚Blitz für Kids 2021’ im Freistaat Sachsen. Aufgrund der Corona-Pandemie aber ein bisschen anders als gewohnt“, erläuterte Polizeihauptkommissar Tom Kallenbach vom Polizeiposten Bad Düben. „Normalerweise begleiten uns bei den Kontrollen Mädchen und Jungen aus den örtlichen Grundschulen. Das ist aber wegen Corona und den Bestimmungen nicht möglich. Trotzdem führen wir die Aktion durch. Allerdings ohne die Schülerinnen und Schüler.“

Zwei Wochen

Ganztägig wird in den nächsten zwei Wochen die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge vor Schulen und Kindereinrichtungen gemessen. Bei Überschreitungen werden in der ersten Woche betroffene Fahrzeugführer angehalten und um mehr Rücksichtnahme gebeten. In der zweiten Aktionswoche werden dann die Polizeibeamten an meist denselben Stellen die Geschwindigkeit noch einmal messen und den Ermahnungen der Vorwoche Nachdruck verleihen.

Autofahrer müssen Bußgeld zahlen

Je nach Überschreitung drohen in beiden Wochen aber auch Verwarn- oder Bußgeldmaßnahmen. „In Bad Düben haben wir jetzt stichprobenartig im Windmühlenweg kontrolliert. Alles in allem lief das recht gut. Wir haben innerhalb einer Stunden zwei Autofahrer herausgefischt. Der eine fuhr 42, einer andere 47 Stundenkilometer. Die Überschreitung wurde mit 15 und mit 25 Euro geahndet“, so Kallenbach. Denn hier gilt Tempo 30.

Ziel der sachsenweiten Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ ist es, Verkehrsteilnehmer für die Unfallgefahren besonders vor Schulen und Kindergärten zu sensibilisieren.

Von Steffen Brost