Bad Düben: Polizei stellt Autodieb auf Supermarkt-Parkplatz

Bad Düben

Bad Dübener Polizisten haben am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kurstadt einen Autodieb gestellt. Der 26-jährige Tatverdächtige versuchte noch zu fliehen, die Beamten waren aber schneller und konnten ihn fassen und vorläufig festnehmen. Angaben der Polizei zufolge hatte der junge Mann, der aus der Bad Dübener Region stammt, in der Nacht vom 18. auf den 19. März in Eilenburg einen VW Tiguan gestohlen. Ermittlungen hätten den Verdacht auf den bereits polizeibekannten Mann gelenkt. Daraufhin wurde nach ihm gezielt gefahndet.

Tatverdächtiger sitzt jetzt in Haft

Am Montagvormittag dann hatten die Maßnahmen Erfolg. Der Tatverdächtige konnte samt Auto, an dem er mittlerweile andere Kennzeichen angebracht hatte, gestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und muss vorläufig auch in Haft bleiben, weil er noch eine Reststrafe verbüßen muss. Gegen ihn laufen zudem Ermittlungen wegen weiterer Einbruchsdelikte.

