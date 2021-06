Bad Düben: Reaktionen auf den vermüllten Grillplatz

Bad Düben

Der Grillplatz der Demokratie an der Durchwehnaer Straße in Bad Düben existiert seit 2019. Immer wieder gab es Ärger wegen Vermüllung und Vandalismus. Zuletzt am Sonnabendmorgen – offenbar nach einer Feier am Freitag.

Letzter Tag in der Oberschule

Oberschul-Leiterin Ute Kirchhof reagierte sehr betroffen, als sie davon las. Denn schnell war ihr klar, „dass unsere Abschlussklassen an diesem Freitag ihren letzten Schultag hatten.“ Zwei Stunden verbrachten sie mit den Klassenlehrern in der Schule und verabschiedeten sich von ihren Mitschülern mit etwas Gaudi. „Unsere Räume haben sie ordentlich verlassen, sie kehrten die Bushaltestelle am Windmühlenweg, putzten die Scheiben des Wartehäuschens.“ Die Schulleiterin ließ dennoch ein Gedanke nicht los: „Sollten die gleichen Schüler am Abend so ausgerastet sein und solches Chaos hinterlassen haben und nicht auf die Idee gekommen sein, ihren Müll wegzuräumen?“

So sah der Grillplatz am Sonnabendmorgen aus. In den Mittagsstunden räumten die Schüler auf. Quelle: Steffen Brost

Gleich am nächsten Tag Müll weggeräumt

Gleich am Montag, noch vor der Prüfung im Heide Spa, habe sie die Schüler angesprochen und um Aufklärung gebeten. „13 Uhr trafen sich die Klassensprecher der Abschlussklassen und hinzu kam eine Gruppe Schüler, die zu den Vorwürfen Stellung nehmen wollten. Und … tatsächlich war es eine Gruppe unserer Schüler und sie haben nicht direkt danach aufgeräumt – das war nicht in Ordnung. Allerdings trafen sich die jugendlichen Langschläfer am Samstagmittag, um aufzuräumen. Unterstützt wurden sie von Herrn Janzen, der ehrenamtlich den Grillplatz betreut.“

Schüler haben eine Idee

Und dies sei auch ihre Erfahrung in der Arbeit mit den jungen Menschen: „Ja, sie sind nicht perfekt und sie machen Fehler, aber man kann mit ihnen reden. Sie sehen Fehler ein.“ Empört hätte die jungen Leute aber, dass sie auch für einen kaputten Papierkorb und Zaun verantwortlich gemacht wurden. Dennoch sei aus den Reihen der Schüler die spontane Idee gekommen, dass sie sich um einen stabilen Müllbehälter kümmern könnten, der nicht so schnell kaputt gehe wie der vorhandene Holzkorb. „Dazu wollten wir uns nochmal zusammensetzen. Nun haben uns Calvin, Alfred, Jonas, Carl, Fritz und Leonard aus den Klassen 10a und 10c aber total überrascht, denn sie haben ihren prüfungsfreien Tag genutzt, um Nägel mit Köpfen zu machen. Sie gruben dort einen Müllbehälter mit Deckel ein“, so Ute Kirchhof.

Schüler hoffen, dass spontane Aktion ankommt

Die Schulleiterin hofft nun, dass die Stadt Bad Düben und Bürgermeisterin Astrid Münster mit so viel Spontanität einverstanden sind. „In der Vergangenheit hat Frau Münster ein großes Herz für unsere Jugendlichen gezeigt. Wir wünschen uns, dass die Orte, an denen sich die Jugendlichen treffen können, erhalten bleiben und dass Projekte, die mit und für diese jungen Bad Dübener geplant sind, unterstützt werden, denn das brauchen sie in der Zeit nach der Pandemie wirklich.“ Die Stadt-Chefin reagierte auf LVZ-Anfrage positiv auf die Eigeninitiative der Schüler: „Das kann so bleiben.“

Erziehung heißt Dranbleiben

Ute Kirchhof bittet indes aber auch um Verständnis. Erziehung funktioniere nicht unbedingt immer über „hart durchgreifen“ und „Zeugen gesucht“. So fühlten sich die jungen Menschen schnell stigmatisiert. Erziehung heiße: Dran bleiben, konsequent sein, fordern und Anerkennung schenken, aber auch zuhören und hineinversetzen.

