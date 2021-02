Bad Düben: Schandfleck Bullenkloster soll verschwinden

Bad Düben

Im Volksmund ist es als Bullenkloster bekannt, in der Blütezeit Bad Dübens als Garnisionsstadt war der Postweg 15 Ledigenwohnheim für NVA-Soldaten und nach der Wende Unterkunft für Spätaussiedler, auch die Rettungswache war hier zeitweise stationiert. Seit Ende der 1990er-Jahre steht das Objekt leer. Zuletzt war vom zu DDR-Zeiten gebauten Fünfgeschosser an der Ecke zum Windmühlenweg (bei Aldi), auf dem es seit rund zehn Jahren eine Fotovoltaikanlage gibt, nur noch als Schandfleck die Rede – offenstehende Fenster, heraushängende Gardinen prägten das Bild und ringsherum wucherte das Unkraut.

Stadtrat gibt grünes Licht für Bauvorhaben

Nun soll der graue Klotz saniert werden, in vier Etagen sind rund 32 seniorengerechte Wohnungen geplant. Wie berichtet hatte der Bad Dübener Stadtrat in seiner digitalen Sitzung in der vergangenen Woche dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Verkauft worden ist das Gebäude bereits vor einigen Monaten vom bisherigen Eigentümer Vicus Group AG aus Leipzig an die VIG Vienna Immobilieninvestment Group GmbH. Das in Wien ansässige Unternehmen war in ostdeutschen Gefilden bereits tätig, hatte beispielsweise 2018 im Neubaugebiet Geithain-West 190 kommunale Wohnungen erworben und saniert.

Awo: Es gibt Gespräche, aber noch keine Entscheidung

„Außerdem sollen im Erdgeschoss der Fahrdienst und die Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt einziehen“, ließ Münster zur Stadtratssitzung weitere Pläne anklingen. Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber bestätigte, dass ein Betreiber für diesen Bereich gesucht werde, es auch Ideen und intensive Gespräche gäbe. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen: „Für uns wäre das ein neues Betätigungsfeld.“

Baulicher Missstand verschwindet

Im Stadtrat wurden die Pläne mit Wohlwollen aufgenommen. „Wir hoffen, dass damit ein städtebaulicher Missstand behoben wird“, so Münster. Die Realisierung des Vorhabens, so die Auskunft auf eine Frage von Uwe Kulawinski (FWG) dürfte etwa zwei Jahre dauern.

Von ka