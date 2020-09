Bad Düben: Schild zerstört – Debatte um Tempo 30

Bad Düben

Kurze Karriere: Ein neue Tempo-30-Schild in der Gustav-Adolf-Straße in Bad Düben ist nach wenigen Tagen schon wieder Geschichte. Am Wochenende wurde es offensichtlich durch einen Verkehrsunfall zerstört. Das umgefahrene Schild ist der Polizei seit Sonntagabend bekannt. Der Fahrer habe die Unfallstelle ohne sich zu melden verlassen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Unfallflucht.

Debatte in Bad Düben

Erst vor kurzem war im Bereich des Diakonie-Altenpflegeheims die Tempo-30-Zone eingerichtet worden. Seitdem gibt es eine Debatte in der Kurstadt über den Sinn der Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Abschnitt. Unter anderem wird immer wieder gefragt, ob es Kontrollen gibt und ob Tempo 30 nicht an anderen Stellen – zum Beispiel vor der Evangelischen Grundschule in der Altstadt – sinnvoller wäre.

Stadträte fragen nach

Offenbar wird sich nun auch der Stadtrat noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Der zeigte sich zur jüngsten Sitzung vor allem angesichts der Verfahrensweise irritiert. „Wir haben uns lange über dieses Thema unterhalten und plötzlich werden da Schilder aufgestellt“, kritisierte Michael Noack ( CDU). Er halte zudem an seiner Meinung fest, dass „ein Fußgängerüberweg an dieser Stelle die bessere Lösung ist.“

In Gesprächen hätten alle vier Anlieger deutlich gemacht, dass es nicht allein um das Queren der Straße, sondern um Lärm und die Unfallgefahr gehe, reagierte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und berief sich auf eine Abstimmung im Ausschuss. Die habe es nicht gegeben, hieß es dagegen aus den Stadtratsreihen. Zu klären gibt es offenbar einiges, nun soll das Ganze nochmal beraten werden.

Andreas Flad ( Die Linke) brachte indes einen weiteren Aspekt an: „Wenn 30er-Schilder übrig sind – bitte im Windmühlenweg aufstellen.“ Trotz ausgewiesener 30er-Zone halte sich dort kaum jemand an die Begrenzung.

