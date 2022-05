Bad Düben: Schlaue Textilien und Spritzen ohne Nadel – das und mehr gibt’s im Inno-Truck

Bad Düben

Physik- und Mathe-Lehrerin Steffi Schreiter gibt YuMi einen Klaps. Und schon schwenken die Arme des Roboters umher, die vier Finger setzen millimetergenau Kleinteile einer Uhr zusammen. Als sich Projektbegleiter Florian Fischer gegen das Gestell lehnt, macht YuMi, was andere automatisierte Systeme nicht machen – er spürt den Widerstand und stoppt innerhalb von Millisekunden seine Arbeit.

YuMi kann, was andere Roboter nicht können

Der Zwei-Arm-Roboter ist Bestandteil einer Ausstellung im Inno-Truck, der in dieser Woche am Evangelischen Schulzentrum Bad Düben steht. Das auffällig gestaltete Doppelstock-Mobil des Bundesforschungsministeriums reist seit 2017 durch Deutschland. Doch was ist ein Inno-Truck? „Wir sind ein Lkw“, erklärt es Sarah Bernhardt den Schülern erstmal vereinfacht. In diesem gibt es Antworten auf viele Fragen: Wie wird aus einer guten Idee eine erfolgreiche Innovation? Wozu sind Innovationen gut – gibt es Risiken? An Bord sind zudem mehr als 80 Erfindungen, die auf dem Weg sind, Innovationen zu werden. YuMi ist eine davon.

Diese Jacke kann wichtige Daten von Feuerwehrleuten im Einsatz vermitteln. Quelle: Kathrin Kabelitz

An diesem Mittwoch ist die 7-3 auf Erkundungstour. Hier kann man auf einen Knopf drücken, dort ein Video sehen, hier etwas scannen, dort mit einem Stift agieren. Rieke und Vanita lesen an einer Vitrine, in der eine sandfarbene Feuerwehrjacke hängt, mit einem Tablet einen QR-Code ein. Auf dem Display erscheinen Daten. „SensProCloth“ heißt das Projekt, das eine intelligente Schutzkleidung für Feuerwehrleute entwickelt. Flexible Sensoren messen die Körpertemperatur und textile Elektroden ermitteln Vitalparameter, weitere Sensoren überwachen die Atmung der Rettungskräfte. Zudem versendet die Kleidung Ortungssignale und Daten. Rieke und Vanita finden das spannend. „Es ist interessant, was solch eine Jacke für Feuerwehrleute kann, die im Einsatz sind.“ Ein paar Meter weiter ist an einer milchigen Scheibe ein roter Button. Einmal drücken – und schon gibt das nanobeschichtete Fenster den Blick auf die Außenwelt frei. Diese Technik ist ideal, um Türen und Trennwände zum Beispiel in Büros, Banken, Umkleidekabinen oder sogar in Kühlschränken transparent oder blickdicht zu gestalten.

Der Inno-Truck macht Station am Evangelischen Schulzentrum in Bad Düben. Quelle: Kathrin Kabelitz

Auch für Menschen mit einer Nadelphobie hält der Truck eine Erfindung bereit – die Spritze ohne Nadel. Wirkstoffe werden unter Druck als sehr feiner Flüssigkeitsstrahl oder mittels Gas- beziehungsweise Treibladung in Form winziger Partikel in die oberste Hautschicht verabreicht.

Die Ausstellung bietet viele Möglichkeiten zur Interaktion. Quelle: Kathrin Kabelitz

Auch die Dübener hatten Gelegenheit, den Inno-Truck zu besuchen

Bis Donnerstag bleibt der Truck in Bad Düben. Gelegenheit zum Reinschauen hatten die Siebt- bis Zehntklässler, aber auch für die Bad Dübener öffneten sich die Türen. Steffi Schreiter jedenfalls ist über das Angebot direkt vor dem Schulhaus sehr froh. „Es ist genial, weil es keine bessere Möglichkeit gibt, den Schülern den MINT-Bereich der Schule – also alles rund um die Naturwissenschaften – näherzubringen.“

Für die Kinder wiederum sei es sehr spannend, sagt Schulleiterin Doreen Model. Diese bekämen Lösungen aufgezeigt, die das Leben erleichtern können und „werden selbst angeregt, innovativ tätig zu sein.“ Mit Blick auf die Berufsorientierung ein wichtiger Aspekt.

Von Kathrin Kabelitz