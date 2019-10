Bad Düben: Schüler ziehen ins neue Evangelische Schulzentrum ein

Bad Düben

Es ist geschafft! Montagvormittag, kurz vor 8 Uhr, durchschnitten die beiden Achtklässlerinnen Laura Müller und Amelie Kose nach einer kuren Begrüßungszeremonie das Band und nahmen einen Teil ihres neuen Evangelischen Schulzentrums in der Durchwehnaer Straßein Bad Düben in Besitz.

Wenige Stunden zuvor wurden im ersten und zweiten Obergeschoss die letzten Arbeiten erledigt, damit am ersten Schultag nach den Herbstferien der Unterricht starten konnte. Schon früh am Morgen verbreitete Trägervereins-Chef Gisbert Helbing gute Laune, als er die 199 Fünft- bis Achtklässler sowie 25 Lehrer, Mitarbeiter und pädagogisches Personal in das Gebäude ließ. Wenige Minuten vor der Eröffnung griff er noch zum Besen und säuberte den Vorplatz vom letzten Dreck. „Es ist ein Super-Gefühl, dass es endlich losgehen kann. Eine tonnenschwere Last ist gleichzeitig abgefallen. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Helbing. Bis zuletzt wirbelte der 64-Jährige auf der Baustelle, um den beiden fertigen Etagen den letzten Schliff zu geben. „Meine Frau und ich haben noch am Sonntag Seife und Toilettenpapier in den Etagen verteilt. Dafür fiel der geplante Kinobesuch ins Wasser“, so Helbing.

Aufregung bei Schülern und Lehrern

Auch den Schülern war die Aufregung anzusehen. Ungeduldig wartete Rieke Stein mit ihren Klassenkameraden vor der Eingangstür. „Sieht doch schon schön aus. Mal sehen, wie die Klassenzimmer geworden sind“, war die Elfjährige gespannt. Im Schulhaus ist vieles noch improvisiert. Statt rotem Teppich gibt es grüne Auslegeware. An allen Türen heften kleine Klebezettel mit Aufschriften wie Bio-Fachraum, Lehrerzimmer und Sekretariat. Die richtigen Schildchen kommen in den nächsten Wochen. Bis dahin hilft diese Übergangslösung. Gespannt verfolgte auch Jenny Reinhardt von der pädagogischen Schulleitung das Geschehen. Auch sie ist froh, dass es endlich losgeht. „Am meisten freue ich mich über mein eigenes Büro“, sagte die junge Frau.

Stadt ist stolz auf das neue Objekt

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) kam zur Eröffnung vorbei. „Wir haben viele Jahre dafür gekämpft. Es ist schön zu sehen, was in der kurzen Zeit so schaffbar ist. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht“, sagte das Stadtoberhaupt. Dann hatte Gisbert Helbing das Wort. Mit Mikrofon in der linken und einem Blatt Papier in der rechten Hand begrüßte er Schüler, Lehrer, Eltern und Bauleute. „Ich danke allen für ihr Durchhaltevermögen. Besonders den Schülern der 8. Klasse sowie den Lehrern, die lange improvisieren mussten. Jetzt nehmen wir einen Teil der neuesten und modernsten Schule in der Region in Betrieb. Wir sind zwar noch nicht ganz fertig, aber in Teilbereichen sind wir startklar und der Unterricht kann beginnen“, freute sich Helbing.

Lachgummis für den Start

Dann durften die Schüler ins Gebäude. Als kleines Geschenk bekam jede Klasse eine Tüte Lachgummis, damit sie immer mit einem Lächelns durch das schicke Haus gehen. Auch Steffi Schreiter, Klassenlehrerin der Klasse 5.3 ist gespannt. „Es ist schön geworden. Jetzt füllen wir die Schule mit Leben“, freute sich die Lehrerin. Bis zum Wochenende haben die Klassen Projektwoche unter dem Motto „Unsere neue Schule“. Die Mädchen und Jungen werden unter anderem die Flure gestalten, ihre Klassenzimmer einrichten und auch schon einen Blick auf ihren künftigen Schulhof werfen, der ebenfalls von den Schülern gestaltet werden soll.

Schule bleibt vorerst Baustelle

Vieles ist aktuell noch eine Baustelle. und das wird noch bis Frühjahr dauern. Erst dann sind auch das 3. und 4. Obergeschoss fertig. Zum Schuljahresstart 2020/21 sollen der erste und zweite Bauabschnitt endgültig beendet und rund 7,5 Millionen Euro verbaut sein.

Von Steffen Brost