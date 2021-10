Bad Düben

Die kleine Seilbahn am Bad Dübener Spielplatz Hammermühle ist vor allem für Kinder ein großer Spaß. Doch seit einigen Tagen war sie kaum noch nutzbar. Weil auch immer wieder erwachsene Personen das Spielgerät nutzten, hatte sich das Seil um einige Zentimeter gelockert und die Kinder schliffen auf dem Boden, wenn sie mit der Seilbahn fahren wollten.

Stadt hat sofort reagiert

Der Frust bei den kleinen Nutzern aber auch den Eltern war groß, was sich vor allem in den sozialen Medien widerspiegelte. Abhilfe konnte diesmal schnell geschaffen werden. „Wir haben davon Kenntnis erhalten und sofort reagiert“, so Astrid Seydewitz von der Stadtverwaltung. Die Mitarbeiterin richtete aber auch einen Appell an die Bad Dübener. „Die Seilbahn ist jetzt für Kinder, und ich betone nochmal, für Kinder, wieder nutzbar. Wenn Erwachsene das Spielgerät für sich nutzen, dann wird es bald wieder repariert werden müssen.“ Sie wünsche sich zudem, dass solche Probleme nicht in den sozialen Medien diskutiert werden, „sondern man einfach im Rathaus anruft, wenn man so etwas feststellt und den Schaden meldet. In der Regel kümmern wir uns zeitnah darum.“ Die Bad Dübener Spielplätze würden zudem in regelmäßigen Abständen kontrolliert, um Mängel sofort zu beseitigen.“

Finanzierung mit Leader-Mitteln

Die rund 30 Meter lange Seilbahn war im Oktober als neue Attraktion auf dem Spielplatz installiert worden. Die Anschaffungs- und Aufbaukosten betrugen knapp 20 000 Euro. Über einen Leader-Fördermittelantrag bekam die Kurstadt 80 Prozent Förderung aus dem 150 000 Euro umfassenden Regionalbudget. Der Eigenanteil von rund 3000 Euro wurde mit Mitteln aus dem Vermögen des ehemaligen Kinder- und Jugendvereins gedeckt, den dieser bei seiner Auflösung mit dem Verwendungszweck für den Spielplatz an die Stadt gespendet hatte.

Von Steffen Brost