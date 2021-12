Bad Düben: So geht Krippenspiel in Zeiten der Corona-Pandemie

Bad Düben

Wie im vergangenen Jahr muss die evangelische Kirchgemeinde auch in diesem Jahr das Live-Krippenspiel in der Stadtkirche Heiligabend coronabedingt absagen. „Wir hatten eigentlich eine Form erarbeitet, die unter den alten Regeln funktioniert hätte“, sagte Henriette Lippold, die alljährlich das Stück auf Papier bringt.

Spaziergang durch Bad Düben

Doch mit einer kompletten Absage wollten sich die Macher nicht abfinden. Nach der Onlinevariante im vergangenen Jahr soll es diesmal einen „Krippenspiel-Hörspielspaziergang“ geben. Analog zur Dübener Hörreise, die das Landschaftstheaterteam im Herbst auf die Beine gestellt hat. „Wir verknüpfen verschiedene Orte innerhalb der Stadt mit der Weihnachtsgeschichte, so dass sich jeder Dübener im Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember auf den Weg machen kann, um das Krippenspiel mal ganz anders zu erleben. Es ist damit sowohl outdoor und auch daheim erlebbar“, so Lippold weiter.

Auch zu Hause hörbar

Auch Kantor Norbert Britze kann sich Bad Düben ohne Krippenspiel nicht so recht vorstellen. „Ohne Krippenspiel? Das geht doch nicht! Das sagten wir uns auch. Und so haben wir durch Henriette Lippold eine tolle Möglichkeit gefunden, auch dieses Jahr das Krippenspiel nicht ausfallen zu lassen. Man kann es zwar wie im letzten Jahr daheim mit vollem Bauch und in weinseliger Müdigkeit anhören, aber viel schöner ist es doch, sich mit uns eine gute Stunde auf den Weg zu machen“, sagte Britze.

Acht Stationen durch die Stadt

Das Hörspiel beginnt an der Stadtkirche und führt über acht verschiedene Stationen innerhalb Bad Dübens, an denen man sich jeweils eine Szene der Weihnachtsgeschichte anhören kann. Das Smartphone dient dabei als Audioguide. Automatisch wird der Spaziergänger zu den einzelnen Hörtracks geleitet, die am jeweiligen Ort abgespielt werden können. Und damit die Wege nicht langweilig werden, gibt es von Station zu Station weihnachtliche Musik auf die Ohren. Und wer vom 24. bis 26. Dezember keine Zeit hat, diese Tour „live“ zu erleben, der kann sich das Krippenhörspiel für später herunterladen.

Letztes Jahr gab es die Online-Variante

Bereits im vergangenen Jahr mussten die Kurstädter auf das weihnachtliche Spektakel mit den Heiligen drei Königin verzichten, konnten die Weihnachtsgeschichte stattdessen am heimischen Computer verfolgen. Dafür hatten sich Henriette Lippold und ihr Theaterteam etwas besonderes einfallen lassen. Und alle waren sie am Bildschirm dabei: die Heiligen drei Könige, Hirten, Engel, Herodes, Soldaten, Wirtin, Maria und Josef, Kantor und natürlich der Erzähler.

Den Link zum aktuellen Stück findet man unter www.evangelische-kirche-bad-dueben.de oder www.bad-dueben.de

Von Steffen Brost